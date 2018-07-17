Путин заявил, что все обвинения против компании его «личного повара» Пригожина рассыпались в судах США

Глава России Владимир Путин в комментариях по итогам

с президентом США Дональдом Трампом заявил журналистам, что все обвинения о предполагаемом вмешательстве в выборы в США против компании российской фирмы «Конкорд» проваливаются в американском суде.

"Мы слышали обвинения в отношении фирмы «Конкорд». Насколько мне известно, эта фирма наняла американских адвокатов, и все обвинения в ее отношении рассыпались в американском суде", — сказал он по итогам встречи со своим американским коллегой.

"Вы посмотрите, что происходит в американских судах. Вот на что нужно опираться, а не на слухи", — отметил Путин, которого цитирует

— СМИ: компания, связанная с Пригожиным, ищет золото в Судане

Путин подчеркнул, что сотрудники компании «Конкорд», которых американская сторона обвиняет во вмешательстве в выборы в США, не представляют российское государство . «Я уже приводил пример: у вас есть много людей, в том числе с большим миллиардным состоянием, например господин Сорос. Тот везде вмешивается, но разве это позиция американского государства? Нет, это позиция частного лица. Так и здесь», — привел аналогию с американскими гражданами президент России.

"Есть разбирательство в американском суде. Конечная инстанция — всегда только суд. Пусть разбирается, посмотрим. Это касается только частных лиц, не государства", — подчеркнул президент РФ.

выдвинуло обвинения

во вмешательстве в американские президентские выборы в отношении граждан России. По данным следствия, все обвиняемые являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований (АИИ). Среди обвиняемых фигурирует бизнесмен Евгений Пригожин , которого в США связывают с агентством. Пригожин, которого СМИ в России называют

"личным поваром Путина"

за поставки продуктов в Кремль, считает, что материалы дела в США сфабрикованы.

По мнению Пригожина в пользу того, что у США нет реальных доказательств причастности его структур к вмешательству, говорит, в частности, то, что спецпрокурор Роберт Мюллер

категорически отказывается

передавать какие-либо доказательства по делу «Соединенные Штаты Америки против ООО „Агентство интернет-исследований“ и других». Как считает Мюллер, доступ защиты «Конкорд менеджмент и консалтинг» к материалам дела может нанести ущерб интересам следствия.

Этих лиц обвиняют в «сговоре с целью мошенничества против США», а также в «сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций», а также «в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах».

В обвинительном документе указаны три юридических лица: Агентство интернет-исследований, известное в России как «фабрика троллей», «Конкорд менеджмент и консалтинг» Пригожина, а также связанная с ним «Конкорд кейтеринг».

В мае этого года американские конгрессмены выложили более

3500 рекламно-пропагандистских объявлений, опубликованных на Facebook Агентством интернет-исследований во время президентской кампании 2016 года.