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В Кемерове на 40 лет Октября начался ремонт дороги
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В Кемерове на 40 лет Октября начался ремонт дороги 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Дорожники начали ремонт улицы 40 лет Октября в Кировском районе Кемерова.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, ремонт дороги проходит по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Подрядчик заменит 32 500 кв. м асфальта, обустроит водоотвод, бордюрные камни и пандусы на пешеходных переходах.
Ремонт будет проходить на участке от улицы Рекордной до остановки «Прогресс». Также будет отремонтирована площадь у ДК.
В 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» в Кировском районе города новый асфальт появится на 12 км дорог и 7 км подъездов к району.
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