Ставка на зеро: инвесторов «Азов-Сити» могут оставить без компенсации 

Правительство России внесло в Госдуму проект изменений в закон о госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Документ предусматривает возмещение ущерба инвесторам азартных игр в случае ликвидации игорных зон или изменения их границ, но претендовать на получение денег смогут не все. Согласно законопроекту, компенсация положена инвесторам в том случае, если с момента открытия ликвидируемой игорной зоны прошло менее десяти лет. Размер выплат будут определять в правительственном порядке, а выплачивать ущерб — из бюджета региона за счет межбюджетных трансфертов из федеральной казны. В случае закрытия игорной зоны по истечении десяти лет со дня ее создания выплата компенсации не предусмотрена, но срок ликвидации игорной зоны должен быть установлен не ранее чем через 3 года со дня принятия правительством соответствующего решения. Отдельно в документе упоминается игорная зона «Азов-Сити», которая должна быть ликвидирована с 1 января 2019 года. Если поправки будут приняты, то ее инвесторы не смогут претендовать на компенсацию. В настоящее время в «Азов-Сити» осуществляют деятельность две компании: ЗАО «Шамбала» и ООО «Роял Тайм». Первая открыла четыре казино, пятизвездночный отель и SPA, вторая — три очереди казино и гостиницу.
«Никакой логики в этом нет» В ООО «Роял тайм» назвали исключение «Азов-сити» из законопроекта «вопиющим фактом нарушения прав инвесторов», отметив, что в объекты проекта было инвестировано 6 млрд рублей. «Нам не понятны причины, по которым Правительство РФ решило так явно дискриминировать права тех компаний, которые первые среди прочих решились на инвестирование в игорные зоны страны», — говорится в сообщении пресс-службы компании. По мнению владельца и директора ЗАО «Шамбала» Максима Смоленцева, в целом данный законопроект защищает права инвесторов, однако пункты об исключении «Азов-Сити» он считает дискриминирующими. «Есть полезные пункты, касающиеся необходимости разработки механизма компенсации, сроков ликвидации… Но в части „Азов-Сити“ сделано исключение. Никакой логики в этом нет, мы видим здесь просто какой-то злой умысел, будем это все оспаривать, я думаю, что здравый смысл возобладает, закон будет един для всех», — рассказал Смоленцев сайту «Деловая газета. Юг». Владелец «Шамбалы» планирует подготовить ряд замечаний к этому законопроекту и обратиться в Минэкономразвития за заключением. «Год назад представляли подобный законопроект. Мы писали замечания, министерство экономического развития дало свое заключение, что принятие данного законопроекта повлечет убытки организаторов азартных игр и инвесторов игорных зон, может привести к их банкротству. Проект не прошел», — сказал Смоленцев. В ООО «Роял тайм», в свою очередь, указали на неоднозначность формулировок документа. Так, срок ликвидации любой игорной зоны не может быть установлен ранее чем через 3 года со дня принятия правительством соответствующего решения. В то же время, разрешение на проведение азартных игр аннулируется со дня вступления в силу решения о ликвидации игорной зоны. «Таким образом, из положений закона нельзя сделать однозначный вывод о возможности осуществления игорной деятельности в течение 3 лет с момента принятия правительством РФ решения о ликвидации игорной зоны», — прокомментировали в ООО «Роял тайм». В компании добавили, что принятие предложенных правительством изменений будет означать стопроцентные убытки инвесторов в случае ликвидации игорных зон по истечении 10 лет с момента их создания. «Это подорвет репутацию Российской Федерации как благоприятного партнера в инвестиционной деятельности, и как следствие этого — невозможность привлечения отечественных и зарубежных инвесторов в игорные зоны», — считают в «Роял тайм». Аналогичного мнения придерживается бывший директор Ассоциации развития игорной зоны «Азов-Сити» Ленар Кашапов. «Изначально предполагалось, что правительство в течение десяти лет не сможет менять место расположения игорных зон, потом эту поправку убрали, пошатнули фундамент доверия к инвестициям в казино», — отметил Кашапов. Пункт об исключении «Азов-Сити» из списка игорных зон, на которые распространяется действие документа в части выплаты компенсаций, он также считает дискриминирующим. «Конечно, это несправедливо в отношении людей, которые начинали этот бизнес, которые пришли в открытое поле», — сказал Кашапов. По мнению эксперта, закрытие «Азов-Сити» нецелесообразно, поскольку игорная зона успешно работает и платит налоги. «Надо дать дальше продолжать работать и все. Тогда бы они не только компенсации не просили, они бы приносили деньги каждый месяц, каждый год. Если закрывать, то дать компенсации, чтобы бизнес понимал, что государство не разбрасывается инвесторами игорных зон, относится к ним с уважением», — убежден Кашапов. По данным мининстерства финансов Краснодарского края, в январе-мае 2018 года в консолидированный бюджет региона поступило более 255 млн рублей налога на игорный бизнес, это более 50% от годового назначения, установленного на уровне 422 млн рублей. В 2017 года поступления по налогу на игорный бизнес выросли на 60,6% по сравнению с показателями за аналогичный период годом ранее, превысив 412 млн рублей. В 2016 году эта сумма составляла 258,4 млн рублей. Максим Смоленцев также уверен, что ликвидация «Азов-Сити» негативно скажется на экономике муниципалитета и региона в целом. «Закон предусматривает ликвидацию „Азов-Сити“ с 1 января 2019 года, а что делать с имуществом, как его использовать, куда трудоустраивать людей — никто об этом не говорит. Ликвидация приведет к очень серьезным негативным последствиям. Нет экономического смысла закрывать „Азов-Сити“, — отметил владелец ЗАО „Шамбала“.
»Азов-Сити» от рассвета до заката По данным департамента имущественных отношений Краснодарского края в 2017 году «Азов-Сити» посетили 466 тыс. человек, за первые пять месяцев 2018 года — более 160 тыс. человек. Игорный бизнес в России запрещен с 2009 год везде, кроме специальных территорий. Это игорные зоны «Сибирская монета» на Алтае, «Приморье» под Владивостоком, «Янтарная» под Калининградом и «Азов-Сити» на границе Краснодарского края и Ростовской области. В 2011 году Дон был исключен из перечня регионов, на территориях которых могут быть созданы игорные зоны. Первое легальное в России казино открыли на территории «Азов-Сити» в 2010 году, а спустя полгода власти Кубани предложили перенести игорную зону с берега Азовского моря на свободную территорию Черноморского побережья. Предполагалось, что в 2014-2015 годах игорная зона может начать работу в Анапе. В конце мая 2014 года члены Общественного совета Сочи выступили с инициативой создать игорную зону на территории этого курорта. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин, он поручил правительству проработать этот вопрос. В июле 2014 года депутаты Госдумы приняли поправки к федеральному закону № 244 «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Документ предполагал создание игорных зон в Сочи и Крыму, а, согласно законодательству, казино могут располагаться в регионе только в одном месте. В августе 2016 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ о создании игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи, первое казино здесь открыли в январе 2017 года. Работу «Азов-Сити» продлили до 31 декабря 2018 года. В настоящее время решения правительства РФ о ликвидации этой игорной зоны нет.