Yutong Bus приняла участие в Китайско-российском форуме сотрудничества брендов

МОСКВА (MOSCOW), 16 июля 2018 г. /PRNewswire/ — Ведущий китайский производитель автобусов, компания Yutong Bus (Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd), получила высокую оценку своей продукции в ходе недавнего Китайско-российского форума по вопросам сотрудничества между национальными брендами, состоявшегося на Красной площади в Москве. Торговая марка заслужила восторженные отзывы участников мероприятия благодаря своей преданности делу развития экологичной транспортной отрасли в регионе и поддержке Чемпионата мира по футболу.

"Yutong Bus стремится создавать не просто транспортные средства, а комплексные решения, охватывающие все аспекты транспортного планирования, обслуживания и системного мониторинга. В тесном сотрудничестве с местными партнерами мы можем эффективнее идентифицировать и быстрее решать возникающие проблемы на региональном уровне. Это и есть «модель Yutong». Удовлетворение наших клиентов и коллег данной моделью искренне радует нас", — отметил генеральный директор по вопросам зарубежных рынков Yutong Bus Ху Хуай (Hu Huai).

В результате сотрудничества с крупнейшей туристической транспортной компанией России BBus и KLAVTO — крупнейшим московским предприятием пригородного транспортного сообщения, — Yutong поставил 3 323 автобуса для обслуживания пассажирских перевозок по всей России. Свыше 300 автобусов компании предоставляли транспортную поддержку в ходе Чемпионата мира по футболу, создав тем самым образцовый пример взаимодействия китайских и российских брендов. Именно так охарактеризовали этот проект организаторы Китайско-российского форума по вопросам сотрудничества национальных брендов.

"BBus совместно с Yutong сыграли значимую роль в проведении Чемпионата мира, помогая перевозить команды и фанатов. Спортивное мероприятие такого уровня требует высочайшего качества сервиса, и Yutong в этом смысле не ударил в грязь лицом. Мы впечатлены возможностями этой компании и с нетерпением ждем новостей о выпуске новых, еще более экологичных моделей", — прокомментировал основатель BBus Александр Струков

Компания Yutong Bus работает на российском рынке с 2003 года. С тех по, предприятие разрабатывает модели, адаптированные под условия данного региона, включая новое поколение автобусов, функционирующих на альтернативных источниках энергии, которые компания планирует вывести на российский рынок к 2020 году.

Yutong Bus продолжает прилагать усилия к модернизации своего производственного процесса и повышения экологических показателей своих автомобилей в рамках проекта «Сделано в Китае-2025». В 2017 году компания продала свыше 24 865 энергоэкономичных автобусов на альтернативных источниках энергии, заняв по данному показателю первое место в мире. На данный момент по улицам 310 городов мира, включая Париж, Лондон, Софию, Макао Шанхай , курсируют общей сложности свыше 90 000 экологичных автобусов компании.

Великобританию, Австралию, Малайзию, Колумбию, Пакистан, Филиппины и О компании Yutong Bus Zhengzhou Yutong Bus Co., Ltd. — крупное современное производственное предприятие, специализирующееся на проектировании, производстве и продажах автобусов. Yutong Bus является самой технологически продвинутой в мире базой по производству крупных и среднегабаритных автобусов. Компания стала первым предприятием китайской автобусной отрасли, чьи акции были зарегистрированы на фондовой бирже (биржевой код: 600066). С оборотом в 33,2 млрд юаней в 2017 году Yutong Bus продемонстрировала значимый рост объемов продаж в 30 странах на шести континентах, включая Францию Венесуэлу , Россию, Саудовскую Аравию Перу . На долю компании приходится 30% китайского рынка и свыше 15% рынка всего мира.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт http://www.yutong.com