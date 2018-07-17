Гендиректор ФК «Динамо» объяснил уход ведущих игроков к конкурентам

Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Фёдоров объяснил, почему ведущие игроки команды уходят к конкурентам.

«Я бы не был столь категоричным. Раньше болельщики твердили, что «Динамо» — фарм-клуб «Зенита» , ещё раньше ЦСКА, сегодня уже другого клуба. Всё это говорит о том, что у нас играли сильные футболисты, а они и востребованы», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Динамо».

Он отметил, что полузащитник Мигель Данни ушёл в «Зенит» за € 30 млн, что до сих пор является самым дорогим трансфером между российскими клубами.

«Бывает, что и контракт составлен не в пользу клуба по сумме, по срокам и футболист уходит туда, где больше платят. Бывают обратные примеры, но это скорее исключения», — подчеркнул Фёдоров.

Он добавил, что «Динамо» необходимо становиться конкурентоспособной командой, чтобы случаи перехода в стан соперника перестали существовать.