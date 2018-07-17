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Гендиректор ФК «Динамо» объяснил уход ведущих игроков к конкурентам
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Гендиректор ФК «Динамо» объяснил уход ведущих игроков к конкурентам 

RT на русском 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Генеральный директор московского футбольного клуба «Динамо» Сергей Фёдоров объяснил, почему ведущие игроки команды уходят к конкурентам.
«Я бы не был столь категоричным. Раньше болельщики твердили, что «Динамо» — фарм-клуб «Зенита», ещё раньше ЦСКА, сегодня уже другого клуба. Всё это говорит о том, что у нас играли сильные футболисты, а они и востребованы», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Динамо».
Он отметил, что полузащитник Мигель Данни ушёл в «Зенит» за € 30 млн, что до сих пор является самым дорогим трансфером между российскими клубами.
«Бывает, что и контракт составлен не в пользу клуба по сумме, по срокам и футболист уходит туда, где больше платят. Бывают обратные примеры, но это скорее исключения», — подчеркнул Фёдоров.
Он добавил, что «Динамо» необходимо становиться конкурентоспособной командой, чтобы случаи перехода в стан соперника перестали существовать.
Ранее экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил необходимость матча за третье место на ЧМ.
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