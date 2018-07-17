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В поселке Субутак на пожаре погибли дети
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В поселке Субутак на пожаре погибли дети 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
По факту пожара и смерти двух малолетних детей на пожаре в поселке Субутак Агапоского района возбуждено уголовное дело, — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по Челябинской области.
Вечером 16 июля 2018 года в поселке Субутак при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела мальчиков двух— и четырех лет без видимых признаков насильственной смерти. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
По предварительным данным, возгорание произошло в результате неисправности электропроводки или неосторожного обращения с электроприборами. Во время возгорания родителей детей не было дома. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Расследование уголовного дела взято на особый контроль руководством следственного управления.
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