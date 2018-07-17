Ещё
Покрашенные в розовый цвет лебеди появились на Леоновском пруду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Покрашенные в розовый цвет лебеди появились на Леоновском пруду 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Лебедей в Леоновском пруду покрасили в розовый цвет. Владельцы птиц утверждают, что сделали это ради безопасности птиц, горожане придерживаются иного мнения — они полагают, что это издевательство над животными.
Некоторые москвичи утверждают, что краска явно не отличается качеством, кто-то заметил, что птицы пытаются выщипать окрашенное оперение, передает телеканал Москва 24.
Как рассказал ветеринар Михаил Шеляков, промышленная краска может вызывать у животных массу негативных ощущений. «Зуд, жжение, покраснение, дискомфорт, боль и так далее. В таких случаях лебедь просто начнет сама себя ощипывать, выдергивать перья, и соответственно, что такое для водоплавающей птицы остаться без перьев? Это просто простыть, утонуть и погибнуть, в конечном итоге», — пояснил врач.
Орнитологи отказались приезжать по просьбе местных жителей, которые решили отмыть птиц. Они уточнили, что прикасаться к лебедям могут только их хозяева.
Позднее выяснилось, что владельцы покрасили птиц для защиты от хищников. По парку, помимо лебедей, гуляют и розовые гуси. Как рассказал хозяин пернатых Константин Сорокин с Ярославского шоссе в парк несколько раз прилетали ястребы и соколы. Тогда владельцы решили обезопасить своих подопечных с помощью специальной орнитологической краски.
Семья Сорокина профессионально разводит птиц. Их молодые подопечные Глория и Маркус уже стали артистами шоу. Во время теплой погоды их выпускают на улицу, а зимой забирают в теплый вольер. В следующем году лебеди будут кристально чистыми и белыми, пообещал хозяин. Они подрастут достаточно, чтобы им больше не была нужна яркая защита.
Москва24: последние новости
Роспотребнадзор назвал регионы с самой грязной питьевой водой Суд передал в Санкт-Петербург иск Исмаилова к "Росбалту" Иностранцам упростят процедуру получения гражданства РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева115
Путина назвали «президентом Украины»
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки333
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка71
Трампа обвинили в измене родине60
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение