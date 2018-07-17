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«Меридиан» приглашает на пленэр
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«Меридиан» приглашает на пленэр 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
21 июля в рамках сетевой акции «Московский пленэр» на открытой площадке перед центральным входом состоится второй пленэр.
В 2017 году пленэр был приурочен к 200-летию Айвазовского, участникам было предложено изобразить водную стихию. В этом году тема мероприятия «Город будущего». Гости программы изобразят уже существующие пейзажи и объекты Москвы вместе с пока еще воображаемыми, которые, по их мнению, сделают город лучше, краше и безопаснее. Таким образом они смогут сравнить свои пожелания с реализованными в будущем проектами. Время проведения: 21 июля в 11:30. Место проведения: территория перед центральным входом. Регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/756591/.
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