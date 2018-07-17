Свыше 2 тысяч процедур ЭКО выполнили в Подмосковье за полгода

В первом полугодии текущего года в Московской области было проведено порядка 2,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения за счет средств ОМС. Об этом сообщила первый зампред правительства региона Ольга Забралова, передает телеканал «360».

По ее словам, этот показатель почти на 25% выше, чем в 2017 году. Всего за счет средств фонда обязательного медицинского страхования в этом году запланировано выполнение порядка 5 тысяч процедур ЭКО.

Дмитрий Марков. В регионе не только возросло число процедур, но и совершенствуются методики проведения, добавил глава областного Минздрава

Санкт-Петербурге, "Только в 2017 года благодаря экстракорпоральному оплодотворению на свет появилось свыше 2 тысяч детей, а с начала этого года — более 900 малышей. Жительницам Московской области процедура ЭКО в рамках ОМС может быть оказана в 29 медицинских организациях, расположенных, в том числе, в Подмосковье, Москве Твери и ряде других регионов", — сообщил министр здравоохранения региона.

Подробную инструкцию по проведению ЭКО, а также перечень необходимых для этого документов можно найти на сайте Министерства здравоохранения Московской области в разделе «Информация».