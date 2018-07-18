С миру по нитке: новые претензии к организаторам Суперсерии, Миллер и Роман узнали имена соперников

— Вскоре у чемпиона IBF в полулёгком весе (до 57,2 кг) британца Джоша Уоррингтона (27-0, 6 КО) появится обязательный претендент. В Международной федерации бокса (IBF) постановили, что в отборочном поединке предстоит встретиться Киду Гэлэхэду (24-0, 15 КО) из Британии и американцу Тока Кан Клэри (25-1, 17 КО). Сторонам боксёров предложено договориться о деталях предстоящей схватки. В случае, если до 31 июля команды не придут к консенсусу, первоочерёдное право организовать бой получит победитель промоутерских торгов, которые состоятся в Спрингфилде (штат Нью-Джерси, США ) в штаб-квартире организации.

— ESPN сообщает, что чемпион WBA в весе до 55,3 кг американец Даниэль Роман (25-2-1, 9 КО) дебютный поединок на онлайн-платформе DAZN проведёт против подопечного Эдди Херна (Matchroom Boxing), бывшего претендента из Британии Гэвина Макдоннелла (20-1-2, 5 КО). Бой состоится 20 октября, предположительно в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

— Как мы сообщали ранее, 6 октября в Чикаго (штат Иллинойс, США) следующий поединок проведёт американский проспект хэвивейта Джаррелл Миллер (21-0-1, 18 КО). Для проспекта предстоящий бой станет дебютом в рамках «проекта на миллиард» от промоутера Херна и онлайн-стримминга DAZN. Предположительно, соперником Миллера станет экс-претендент на титул, польский здоровяк Артур Шпилька (21-3, 15 КО).

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— Всё никак не удаётся найти замену для выбывшего по причине травмы британского бойца Келла Брука (37-2, 26 КО) — уже 28 июля в Лондоне ( Великобритания ) пройдёт масштабный вечер бокса, в главном событии которого подерутся супертяжи Диллиан Уайт (23-1, 17 КО) и Джозеф Паркер (24-1, 18 КО). Ранее мы сообщали об отказе выступить местного популярного бойца второго среднего веса (до 72,6 кг) Криса Юбэнка-младшего (26-2, 20 КО). Следом за ним отказался и супертяж Джо Джойс (5-0, 5 КО), которому предлагали бой с соотечественником Ником Уэббом (12-0, 10 КО). Оказывается, Джойс прекращает сотрудничество с тренером Исмаэлем Саласом и находится в поиске нового наставника.

— Британский чемпион WBA Super в весе до 76,2 кг Джордж Гроувз (28-3, 20 КО) раздосадован тем, что до сих пор непонятно, где и когда состоится его финальный поединок в турнире Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS) против соотечественника Каллума Смита (24-0, 17 КО). «Мне вот интересно, организаторы хоть когда-нибудь объявят о том, где и когда состоится финал? Наверное, нет. Или может быть, есть какие-то новости, которые они нам вскоре сообщат? Ответ снова отрицательный», — язвительно отреагировал на происходящее боксёр посредством записи в личном микроблоге.

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