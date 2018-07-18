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Создатели мультсериала «Ох уж эти детки!» выпустят новый сезон и полнометражный фильм
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Создатели мультсериала «Ох уж эти детки!» выпустят новый сезон и полнометражный фильм 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
С новыми историями зрители познакомятся уже в 2020 году.
Любимый многими детьми 1990-х годов мультсериал «Ох уж эти детки!» вскоре вернется на экраны телезрителей и будет покорять сердца уже нового подрастающего поколения. Причем, его создатели обещают не только полноценный сезон из 26 эпизодов, но и полнометражный фильм. Радостную новость сообщил в Twitter телеканал Nickelodeon. Создание новой истории произойдет совместно со студией Paramount Pictures.
Держитесь за свои подгузники, малыши! «Ох уж эти детки!» возвращаются!
— сообщили представители канала.
Hang on to your diapers, babies! The #Rugrats are back! 🍼🧡 https://t.co/Al75ZjCZvI
— Nickelodeon (@Nickelodeon) 16 июля 2018 г.
Заметим, что Nickelodeon принадлежит американскому медиаконгломерату Viacom, представители которого также активно комментируют это событие.
«Ох уж эти детки!» — один из самых знаменитых мультфильмов в истории телевидения, и мы очень рады познакомить новую аудиторию с совершенно новыми невероятными приключениями этих культовых персонажей,
— объявила исполнительный директор Viacom Сара Леви.
Несомненно, в центре сюжета новых историй вновь будут приключения главных героев: малыша Томми, его двоюродной сестры Анжелики, близнецов Фила и Лилы, Чака, а также их родителей. Появятся и новые персонажи, которые тоже должны полюбиться детям.
В новом сезоне будет 26 серий. Однако сроки его выхода на телевидение пока не называются. Зато известно, что полнометражный фильм с участием живых актеров станет доступен широкому зрителю уже 13 ноября 2020 года.
Сообщается, что сценарий будущего фильма пишет американский продюсер Дэвид Гудман, известной работой над проектами «Футурама» и «Золотые девочки». Сценарием же мультсериала занимается анимационная студия Klasky Csupo и создатели оригинального шоу — Арлин Класки, Габор Чупо и Пол Джермейн.
Напомним, «Ох уж эти детки!» выходили в эфире телеканала Nickelodeon с 1991 по 2004 годы. Главными героями являются малыши и дети постарше. При этом, они всегда попадают в необычные и иногда опасные ситуации из которых им часто приходится выходить без помощи родителей. С 2003-го по 2008-й год поклонники могли наблюдать спин-офф шоу «Детки подросли», в которых герои мультсериала пошли в школу. Всего было выпущено 9 сезонов «Ох уж эти детки!». Также Nickelodeon создал три полнометражных мультфильма: «Карапузы», «Карапузы в Париже» и «Карапузы встречаются с Торнберри».
Фото: кадр из мультсериала
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