«Русские хакеры» устроили «Римские каникулы»

Специалисты из команды Z-Lab Cse CybSec зафиксировали новую вредоносную кампанию, направленную на компьютерные сети Военно-морских сил Италии (Marina Militare) и предприятий-подрядчиков. В организации атаки подозревается хакерская группировка APT28 (более известна как Fancy Bear), предположительно связанная с РФ . Поскольку атаки проходят в летний период, исследователи окрестили операцию «Roman Holiday» («Римские каникулы»).

Атака включает несколько этапов, в рамках которых злоумышленники загружают на целевые системы написанный на Delphi дроппер и новую версию бэкдора X-agent, «засветившегося» в ряде предыдущих операций группировки. В ходе анализа эксперты обнаружили вредоносную dll-библиотеку, которая связывалась по HTTPS с C&C-сервером с именем «marina-info.net».

«Dll-файл, подключающийся к 'marina-info.net' может быть финальным вредоносным модулем, активирующимся при определенных условиях, например, когда вредоносное ПО инфицирует системы с IP-адресами в определенных диапазонах», — пояснили исследователи. Более подробный технический анализ вредоносной кампании представлен здесь.