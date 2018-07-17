В Волгограде продолжают ремонтировать дома-памятники культурного наследия

В центре Волгограда продолжается капремонт домов-объектов культурного наследия №32 и 36, расположенных на проспекте Ленина. Подрядчику предстоит отремонтировать крыши и фасады, поменять инженерные сети.

Как сообщает пресс-служба областной администрации, общая стоимость ремонта домов составляет 30 миллионов рублей. Работы стартовали еще в апреле 2018 года. Перед началом капремонта проектная документация прошла государственную историко-культурную экспертизу. Ход работ находится на контроле руководства Фонда капремонта и специализированных организаций, осуществляющих строительный и авторский надзор. Планируется, что ремонт закончится уже в августе.

Отметим, что территория застройки входит в границы объектов культурного наследия «Комплекс застройки проспекта Ленина» и «Комплекс застройки улицы Советской», являющихся памятниками градостроительства и архитектуры регионального значения 1950-х годов.