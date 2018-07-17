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Орловские чиновники обещали «открыть» спортивные площадки
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Орловские чиновники обещали «открыть» спортивные площадки 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
После широкого общественного резонанса, вызванного новостью о закрытой в вечернее время спортивной площадке в Троснянском районе, власти решили пересмотреть график работы таких объектов. Об этом в управлении физической культуры Орловской области рассказали изданию «ОрелСпорт».
По словам чиновников, на летнее время спортивные площадки решено оставлять открытыми до 22:00. Такие рекомендации будут даны властям районов. Кроме того, должны появиться ответственные люди, которые будут следить за происходящим на поле, сообщает издание.
Напомним, неделю назад орловцы пожаловались СМИ, что в деревне Нижнее Муханово Троснянского района после 18:00 ограничивает доступ к футбольному полю, торжественно открытому в январе этого года при участии врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова.
Сообщение Орловские чиновники обещали «открыть» спортивные площадки появились сначала на РИА 57.
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