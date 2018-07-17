Орловские чиновники обещали «открыть» спортивные площадки

После широкого общественного резонанса, вызванного новостью о закрытой в вечернее время спортивной площадке в Троснянском районе, власти решили пересмотреть график работы таких объектов. Об этом в управлении физической культуры Орловской области рассказали изданию «ОрелСпорт».

По словам чиновников, на летнее время спортивные площадки решено оставлять открытыми до 22:00. Такие рекомендации будут даны властям районов. Кроме того, должны появиться ответственные люди, которые будут следить за происходящим на поле, сообщает издание.

Напомним, неделю назад орловцы пожаловались СМИ, что в деревне Нижнее Муханово Троснянского района после 18:00 ограничивает доступ к футбольному полю, торжественно открытому в январе этого года при участии врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова