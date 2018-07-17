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Продажи автомобилей Mazda в России выросли в январе-июне на 29% — до 14,3 тыс. единиц
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Продажи автомобилей Mazda в России выросли в январе-июне на 29% — до 14,3 тыс. единиц 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Объем продаж автомобилей Mazda в России в январе-июне 2018 г. вырос на 29% по сравнению с показателем годичной давности и составил около 14,3 тыс. машин. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».
«Российские дилеры Mazda в июне реализовали 2 тыс. 624 автомобиля — на 15% больше, чем годом ранее. По итогам шести месяцев 2018 г. продажи марки в нашей стране составили 14 тыс. 262 машины, что на 29% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате рыночная доля Mazda составила 1,7% против 1,5% годом ранее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что лидером продаж Mazda остается кроссовер CX-5, продажи которого в июне 2018 г. составили 1 тыс. 761 машину (рост составил 1%), а с начала 2018 г. — 10 тыс. 219 единиц (рост составил 27%).
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