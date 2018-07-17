Купим вторсырьё. В Магнитке запустят автобус для раздельного сбора мусора

Регоператор по обращению с ТКО готовиться запустить в Магнитогорском кластере специальный автобус для сбора пластика и таких опасных отходов, как элементы питания и батарейки.

Маршрут, который должен охватить пригородные посёлки, даст возможность жителям отдалённых территорий начать сортировать отходы.

Мусор будут покупать

Раздельный сбор мусора на Южном Урале начался пару лет назад благодаря усилиям эко-активистов. Акции по сбору отходов проходят почти каждую неделю, а импровизированные пункты приёма есть в каждом районе Челябинска , да и в других крупных городах по области.

Сегодня всё больше людей несут пластик, стекло, бумагу и прочие отходы на сортировку. К этой работе решил подключиться и региональный оператор по обращению с ТКО. По словам первого заместителя ООО «ЦКС» Владимира Ткачука в августе в магнитогорском кластере будет запущен автобус по сбору вторсырья. Специально оборудованное транспортное средство будет ездить по маршруту, который пройдёт не только по городу, но и близлежащим посёлкам. Для населения будут установлены тарифы, по которым регопреатор станет покупатьсырьё: цена — за килограмм или штучно за тару.

Вряд ли на этом можно будет заработать. «Не знаю, какие цены предложит региональный оператор, но по личному опыту, если собирать не только крышки, но и весь пластик, за месяц получится не больше 2 кг, а это о силы 30-40 рублей, — делится волонтёр и организатор кампании по сбору пластиковых крышек „Крышечки в обмен на жизнь“ Юлия Титова. — Всё же я пошла бы сдавать мусор не для того, чтобы получить деньги, а просто, чтобы не валялся. Очень много людей — те, кто приносят нам пластиковые крышечки на пункты сбора, удивляются: сколько мусора могло бы быть на улице. Думаю, и на проект регопертора большинство откликнется».

Как отмечает Юлия Титова, всё больше человек готовы сортировать мусор. Год назад к их проекту по сбору пластиковых крышек подключились школы и гимназии Челябинска, много крышек привозят школьники из Трёхгорного: «Это прекрасно, потому что со школьной скамьи детям объясняют, что такое раздельный сбор мусора, то же дети будут делать и дома. А совсем недавно к нам подключилась детская поликлиника».

Культура придёт после

Возможности мобильного пункта по сбору вторсырья сильно ограничены — так считает активист, организатор проектов «Эко-такси» и «Раздельный сбор мусора в Челябинске» Дмитрий Закарлюкин

«Идея прекрасная, много таких опытов существует и в других регионах страны. Однако это носит больше просветительских характер, нежели собирается какой-то существенный объём. В автобус много сырья не соберётся. К тому же в пределах транспортного средства досортировку делать невозможно, а ведь только пластик необходимо разделить на 4 вида. Можно лишь собрать подготовленное сырьё».

Но такие активности полезны. Народ с каждым разом больше узнавая, всё больше подключается. Культура сортировки мусора это хорошо. Но первое о чём нужно думать — мощности по переработке (заводы по переработке мусора). Затем инфраструктура — никакие разговоры не помогут, пока нет удобной системы для раздельного сбора. Этот автобус без сети контейнерных площадок тоже не будет работать и скорее останется как информационная составляющая. И только на третьем месте — культура.

Региональное министерство экологии обещает решить проблему с инфраструктурой уже в 2019 году. Во дворах появятся новые закрытые контейнеры двух видов: для пищевых отходов и для вторсырья. А в каждом районе Челябинска по мусоросортировочной станции.