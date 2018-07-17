Долги и банкротство привели к страшному убийству целой семьи в Индии

Семья индусов из шести человек была найдена мертвой в восточно‐индийском штате Джаркханд, сообщает The Sun. Причем, то убийство, то ли самоубийство поражает своей изощренностью.

Как сообщают местные СМИ, 40-летний Нареш Махешвари, его 38-летняя жена Прити, их дети — шестилетняя Анджали и восьмилетний Аман, а также 70-летний дедушка Махавира Махешвари, 65-летняя бабушка Киран были найдены мертвыми в своем доме.

Двое взрослых были найденными [ Роскомнадзор ] внутри дома, еще одного взрослого задушили. Одному ребенку перерезали горло, другого тоже задушили. Сам глава семейства 40-летний Нареш, судя по всему, [Роскомнадзор].

На месте массового убийства была найдена предсмертная записка, автор которой остается неизвестным. В ней причинами, толкнувшими членов семьи на то, чтобы свести счеты с жизнью, называются большие долги, закрытие семейного бизнеса по продаже сухофруктов, проблемы со здоровьем у главы семьи и регулярные унижения.

Полиция рассматривает две версии случившегося: убийство и самоубийство. В данный момент судебно-медицинская группа собирает образцы для установления причин смерти.