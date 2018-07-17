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Долги и банкротство привели к страшному убийству целой семьи в Индии
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Долги и банкротство привели к страшному убийству целой семьи в Индии 

360tv.ru 2 часа назад
Семья индусов из шести человек была найдена мертвой в восточно‐индийском штате Джаркханд, сообщает The Sun. Причем, то убийство, то ли самоубийство поражает своей изощренностью.
Как сообщают местные СМИ, 40-летний Нареш Махешвари, его 38-летняя жена Прити, их дети — шестилетняя Анджали и восьмилетний Аман, а также 70-летний дедушка Махавира Махешвари, 65-летняя бабушка Киран были найдены мертвыми в своем доме.
Двое взрослых были найденными [Роскомнадзор] внутри дома, еще одного взрослого задушили. Одному ребенку перерезали горло, другого тоже задушили. Сам глава семейства 40-летний Нареш, судя по всему, [Роскомнадзор].
На месте массового убийства была найдена предсмертная записка, автор которой остается неизвестным. В ней причинами, толкнувшими членов семьи на то, чтобы свести счеты с жизнью, называются большие долги, закрытие семейного бизнеса по продаже сухофруктов, проблемы со здоровьем у главы семьи и регулярные унижения.
Полиция рассматривает две версии случившегося: убийство и самоубийство. В данный момент судебно-медицинская группа собирает образцы для установления причин смерти.
Ранее сообщалось, что разъяренная толпа в Индонезии растерзала 292 крокодилов. Мотивом массовой расправы над животными стала месть. Таким образом жители отомстили за своего соотечественника, которого нашли мертвым после нападения крокодилов.
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