Образовательные учреждения города запускают курсы для чиновников по блокчейн-технологиям*

В настоящее время мы наблюдаем зарождение совершенно иного технологического уклада.

Поскольку технология блокчейн может стать инструментом для новой революции в таких сферах как финансы, промышленность, государственное управление и другие, то спрос на квалифицированные кадры растет с каждым годом. В этой связи, курсы для госслужащих Москвы по использованию проектов, основанных на технологии блокчейн очень правильное и логичное событие. Об этом «Вечерней Москве» рассказали эксперты на фоне новости о том, что Московский городской университет управления (МГУУ) правительства Москвы планирует запустить в новом учебном году программу обучения для столичных чиновников по использованию технологии блокчейн.

— Москва является одним из самых активных городов, который внедряет и использует технологию блокчейн в своей инфраструктуре. Например, технология используется в таких сервисах, как «Активный гражданин». Есть пилотный проект с Росреестром , где планируется перенести данные по недвижимому имуществу на блокчейн платформу, а также внедрения блокчейн в муниципальные выборы, — отметил Александр Журавлев , управляющий партнер юридической компании «Эффективные Бизнес Ресурсы», сооснователь blockchain-lawyers.ru.

По его словам, правительство Москвы стремится к тому, чтобы стать одним из лидеров в звании «Умный город» и исполнить соответствующую программу. Поскольку блокчейн внедряется по разным направлениям деятельности города, то чиновники, которые работают в этих сферах, должны обладать соответствующими компетенциями. Следовательно, повышения их квалификации для понимания природы данной технологии абсолютно логичная мера. В противном случае, может возникнуть ситуация, при которой технологию внедрят, а ее надлежащее использование станет невозможным из-за отсутствия компетентных кадров.

— Предполагаю, что овладения новым знаниями и раскрытие потенциала займет какое-то время. Мы тоже столкнулись с определенными сложностями и непониманием у некоторых участников профессионального сообщества юристов, когда в прошлом году с партнерами — РЭУ им. Плеханова и при поддержке Госдумы РФ , а также Совета Федерации создали одни из первых курсов дополнительного образования по ICO, криптовалютам, а также иным блокчейн проектам для юристов. На данный момент мы уже обучили и выдали диплом более 170 специалистам, — объяснил эксперт.

Блокчейн — это четвертая промышленная революция. В настоящее время мы наблюдаем зарождение совершенно иного технологического уклада. Блокчейн изменит привычный мир не меньше, чем в свое время изменили его электричество, интернет и сотовая связь, без которых наша жизнь сейчас просто немыслима, полагает Михаил Успенский , партнёр Taxology.

— Отрадно, что власти Москвы одними из первых решились испробовать технологию блокчейн в своей работе, например, в рамках полюбившегося многим москвичам проекта «Активный гражданин». Образовательная инициатива МГГУ без сомнения полезна. Конечно же, никто не планирует сделать из чиновников программистов, способных заниматься шифрованием или создавать новые блокчейны. Однако чиновник должен разбираться в сущности технологии, осознавать ее плюсы и минусы, чтобы при первом удобном случае предложить использовать блокченй рамках городских программ, — подчеркнул специалист.

А вариантов его использования на благо горожан предостаточно. Возвращаясь к успешному опыту, стоит отметить использование блокчейна для подачи заявок на участие в Ярмарках выходного дня. А это больше 20 тысяч участников из разных регионов страны.

— Также горячо поддерживаю образовательные программы МГГУ по Agile и Kanban. С их помощью городские служащие смогут гораздо быстрее притворять в жизнь свои благие идеи. Эти технологии управления проектами основаны на главном принципе: лучше сделать и улучшить сделанное, чем медлить и выжидать в поисках идеальных обстоятельств, — рассказал Михаил Успенский.

*Блокчейн — это выстроенная по определенным правилам непрерывная последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как вечный цифровой распределенный журнал экономических транзакций, который может быть запрограммирован для записи не только финансовых операций, но и практически всего, что имеет ценность.

Кстати, проект «Активный гражданин» стал лауреатом премии «Блокчейн — экономика». Он победил в номинации «Лучшая цифровая практика применения блокчейна в социальных проектах».