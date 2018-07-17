Представители Ивана Саввиди: «Бизнесмен не имеет отношения к финансированию протестов в Македонии»

В компании «Группа Агроком», которой владеет Саввиди, эту информацию опровергли Американское издание ВuzzFeed обвинило известного ростовского предпринимателя Ивана Саввиди в причастности к массовым беспорядкам в Македонии в 2018 году и в финансировании насильственных акций протестов. По информации американского портала, Саввиди якобы передал противникам переименования Македонии от 300 до 350 тысяч долларов для организации протестов. Одновременно с ВuzzFeed об этом сообщила и Организация по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (OCCRP) со ссылкой на МВД Македонии. В пресс-службе компании «Группа Агроком», принадлежащей донскому бизнесмену, информацию опровергли и добавили, что будут судиться с изданиями, опубликовавшими эти материалы. В центре столицы Македонии Скопье с начала лета проходят многотысячные акции протеста против переименования страны. Тема с новым названием «Северная Македония» возникла в 1991 году после провозглашения маленькой республикой независимости от Югославии. Причина конфликта кроется в том, что в составе Греции есть область Македония, занимающая четверть площади этого государства. Афины опасаются, что в случае закрепления названия «Македония» за соседней страной, Скопье может предъявить территориальные претензии на греческую область. В связи с этим конфликтом власти Греции заблокировали вступление Македонии в НАТО . Осенью македонское правительство планирует провести референдум, на котором и определится будущее название страны, а, следовательно, и возможное присоединение к Северо-Атлантическому альянсу. По данным ВuzzFeed, греко-российский миллиардер заплатил за насильственные акции протестов, чтобы помешать Македонии вступить в НАТО. — Следователи Македонии собрали доказательства того, что бывший российский политик по имени Иван Саввиди передал более 350 тысяч долларов, чтобы сорвать референдум, — сообщает издание. В свою очередь, OCCRP утверждает, что деньги от ростовского бизнесмена получили македонские политики, чиновники и фанаты ФК «Вардар» из Скопье, которые должны были выступать против переименования Македонии в Северную Македонию. Представители Саввиди категорически опровергли информацию, опубликованную западным порталом. — Все, что написано на ВuzzFeed — это неправда, не соответствует действительности, — рассказала корреспонденту 161.ru пресс-секретарь компании «Группа Агроком» Татьяна Гордина . — Иван Саввиди не имеет к этому абсолютно никакого отношения. Сейчас наши юристы работают, и мы будем подавать в суд на издания за публикацию этих материалов. Иван Саввиди — предприниматель греческого происхождения. Саввиди родился в Грузинской ССР, кандидат экономических наук. Начинал свой бизнес на Дону — от рабочего до заместителя директора. Руководил компанией «Донской табак». После основал компанию «Группа Агроком», в холдинг которой входит международный аэропорт Ростова-на-Дону. Саввиди пять лет был президентом ФК «Ростов». Ростовскому предпринимателю также принадлежит ФК «РАОК» из Салоник . Во время одного из матчей с участием своей команды, бизнесмен вышел на футбольное поле с пистолетом и устроил скандал из-за незасчитанного гола. После этого Саввиди на три года запретили посещать футбольные матчи в Греции.