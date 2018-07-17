30 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов: смотрим, где учились самые умные дети Екатеринбурга

В Департаменте образования Екатеринбурга составили список выпускников, которые получили высшие баллы на едином госэкзамене в этом году. Всего их 30, причём двое из них сумели написать на 100 баллов два экзамена: про Стаса Озорнина и Даниила Лукина мы писали раньше.

Стобалльников в этом году немного меньше, чем было в 2017-м (52 человека), но больше, чем в 2016-м (22 человека). В целом, сообщили в Департаменте, юные екатеринбуржцы показали хорошие результаты. Больше всего отличных результатов было по русскому языку — 13 стобалльников, но это на 11 меньше, чем в прошлом году. Зато блестящих айтишников в этом году больше: информатику на 100 баллов написали семь человек (в прошлом году было трое), причём в этой компании есть и две девушки. Три человека получили наивысший результат по литературе, по два стобалльника набрали математика, химия и обществознание, по одному отличнику — у истории, географии и физики.

В каких школах учились самые умные ребята? В 130-й и 135-й школах по два высших результата получили упомянутые выше Даниил и Стас. Как всегда, хорошие результаты у «девятки» — два стобалльника. Также двое ребят отличились в 99-й гимназии на Эльмаше: за возможность записать туда детей в первые классы год назад шли бои, но с этого года 99-я стала ресурсным центром, теперь первоклашек туда уже не берут. Также двух стобалльников выпустила 109-я школа в Ленинском районе. В Железнодорожном районе блеснула в этом году 104-я школа: две выпускницы набрали высшие баллы, одна — по русскому, другая — по литературе, причём обе занимались у одного педагога — Юлии Борисовны Ситниковой. Аналогичная ситуация в 35-й гимназии на Пионерке: у преподавателя химии Татьяны Михайловны Русиновой в этом году отличились два выпускника.

Остальные образовательные учреждения в почётном списке выдали в этом году по одному стобалльнику. Вот их номера: Кировский район — 125, 134; Чкаловский район — 44, 131, 132, 177, 180; Железнодорожный — 155; Октябрьский — 76, 110, 210; Ленинский — 5, 70, 161, 173; Орджоникидзевский — 178; Верх-Исетский — 2, 11.