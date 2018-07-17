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Перечень направлений деятельности экспертов будет дополнен
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Перечень направлений деятельности экспертов будет дополнен 

RUБЕЖ 37 минут назад
Фото: RUБЕЖ
На портале regulation.gov.ru размещен проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспертов по подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». В данный момент проект находится в стадии «Идет обсуждение». Планируется, что приказ вступит в законную силу с 1 января 2019 года.
Проект приказа в том числе дополняет перечень направлениями деятельности экспертов в части ценообразования и сметного нормирования и направлен на устранение проблемы, связанной с отсутствием правового статуса у экспертов, осуществляющих экспертизу проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.
Подробнее с изменениями, ‎которые вносятся в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспертов по подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, можно ознакомиться по ссылке.
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