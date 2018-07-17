Перечень направлений деятельности экспертов будет дополнен

На портале regulation.gov.ru размещен проект приказа Минстроя России «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспертов по подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий». В данный момент проект находится в стадии «Идет обсуждение». Планируется, что приказ вступит в законную силу с 1 января 2019 года.

Проект приказа в том числе дополняет перечень направлениями деятельности экспертов в части ценообразования и сметного нормирования и направлен на устранение проблемы, связанной с отсутствием правового статуса у экспертов, осуществляющих экспертизу проектно-сметной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

Подробнее с изменениями, ‎которые вносятся в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспертов по подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, можно ознакомиться по ссылке.