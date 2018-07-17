В «Домодедове» задержали более 20 кг черной икры из Уругвая 

Свыше 20 килограммов икры осетровых рыб из Уругвая задержали в столичном аэропорту «Домодедово», причина задержания — несоответствие маркировки на этикетках и в ветеринарном сертификате, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.
«В аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» 9 июля было приостановлено оформление партии икры осетровых рыб весом 21,29 килограмма, поступившей из Уругвая в сопровождении ветеринарного сертификата от 05.07.2018. Груз задержан», — отмечается в сообщении.
При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарном сертификате (15 мая и 15 июля 2018 года) датам выработки, указанным на маркировочных этикетках (11 апреля, 28 апреля, 27 марта 2018 года). Кроме того, место хранения и реализации продукции не аттестовано и не размещено на сайте Россельхознадзора.