В «Домодедове» задержали более 20 кг черной икры из Уругвая

«В аэропорту «Домодедово» на СВХ ЗАО «Домодедово-Карго» 9 июля было приостановлено оформление партии икры осетровых рыб весом 21,29 килограмма, поступившей из Уругвая в сопровождении ветеринарного сертификата от 05.07.2018. Груз задержан», — отмечается в сообщении.

При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено несоответствие дат выработки продукции, указанных в ветеринарном сертификате (15 мая и 15 июля 2018 года) датам выработки, указанным на маркировочных этикетках (11 апреля, 28 апреля, 27 марта 2018 года). Кроме того, место хранения и реализации продукции не аттестовано и не размещено на сайте Россельхознадзора.