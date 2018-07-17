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Нижегородцы получили бесплатную фотосессию на фоне памятника Петру и Февронии
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Нижегородцы получили бесплатную фотосессию на фоне памятника Петру и Февронии 

В городе N 45 минут назад
Фото: В городе N
Жители Приокского района Нижнего Новгорода стали участниками бесплатной фотосессии на фоне памятника Петра и Февронии 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Готовые снимки тут же распечатывали, вкладывали в магниты и дарили участникам акции. Также желающие могли сфотографироваться на фоне памятника маршалу Жукову или на фоне вечного огня.
Фотосалон работал три часа, за это время более 50 человек получили памятные магниты с собственными фотографиями. Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов, акция направлена на привлечение внимания жителей района к памятнику.
Напомним, памятник Петру и Февронии открылся 7 июля ко Дню семьи, любви и верности в Приокском районе на Аллее любви.
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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