Нижегородцы получили бесплатную фотосессию на фоне памятника Петру и Февронии

Жители Приокского района Нижнего Новгорода стали участниками бесплатной фотосессии на фоне памятника Петра и Февронии 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Готовые снимки тут же распечатывали, вкладывали в магниты и дарили участникам акции. Также желающие могли сфотографироваться на фоне памятника маршалу Жукову или на фоне вечного огня.

Фотосалон работал три часа, за это время более 50 человек получили памятные магниты с собственными фотографиями. Как отметил исполняющий обязанности главы администрации Приокского района Михаил Шатилов , акция направлена на привлечение внимания жителей района к памятнику.

Напомним, памятник Петру и Февронии открылся 7 июля ко Дню семьи, любви и верности в Приокском районе на Аллее любви.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода