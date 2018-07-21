Арктический фестиваль собрал музыкантов и спортсменов в Мурманской области

ТЕРИБЕРКА / Мурманская область /, 21 июля. / ТАСС /. Поселок Териберка Мурманской области четыре года назад стал известен всему миру по номинированному тогда на «Оскар» фильму Андрея Звягинцева «Левиафан». Тогда же, во многом в противовес его представлению в картине как символа упадка и безысходности, был организован первый арктический фестиваль «Териберка: Новая жизнь».

В этом году, несмотря на организационные трудности, мурманчане и жители других регионов смогли в четвертый раз насладиться невероятной красотой севера Кольского полуострова и на редкость хорошей погодой, услышать выступления множества музыкальных групп, отведать блюда из выловленной в морях Северного Ледовитого океана рыбы и своими глазами увидеть, что четыре года назад Териберка действительно начала жить по-новому.

Музыка и спорт на северном ветру

Площадки проведения спортивных соревнований и сцены, на которых выступали музыкальные группы, традиционно стали основными центрами притяжения для гостей «Новой жизни». Хедлайнером рок-площадки в этом году стала владимирская группа «Рекорд Оркестр», также на фестиваль прибыла петербургская группа «Кафе». Но большинство выступающих — музыканты именно из Мурманска и области. «Это очень важно, что местные коллективы смогут выступить на одной площадке с известными музыкантами, представить свое творчество сотням гостей», — отметила руководитель оргкомитета фестиваля Светлана Солдатова

Любители активного отдыха смогли принять участие в целом ряде соревнований: забегах с препятствиями, буксировке автомобиля, скандинавской ходьбе. Дайверы — погрузиться в Баренцево море, которое является частью Северного Ледовитого океана Необычайно теплая погода дала возможность даже не самым закаленным пловцам заходить в воду. Песчаные пляжи Териберки весь день были заполнены отдыхающими.

Проходили на берегу и необычные состязания: бег по пляжу на лыжах, поморский боулинг на песке, поморские Веселые старты. Для туристов организованы морские и воздушные прогулки. По словам организаторов, шанс посмотреть на Арктику с воздуха или с моря привлек очень многих.

Север на разный вкус и цвет

Но гости фестиваля могли не только бросить взгляд на Арктику с высоты, но и попробовать на гастрономической площадке блюда из северных продуктов. В первую очередь — рыбы, выловленной в морях Северного Ледовитого океана. «В этом году мы решили обойтись без изысков и предлагаем всегда популярные блюда из местной рыбы. Особой популярностью пользуется запеченная скумбрия и треска», — рассказал ТАСС шеф-повар гастрономической площадки Роман Морозов из Мурманска.

Яркой частью фестиваля стали показ от молодых дизайнеров одежды из Заполярья, организованный Мурманским арктическим государственным университетом (МАГУ). Также весь день работали торговые ряды, где свою продукцию представили изготовители сувениров, косметики и книгоиздатели.

Новая жизнь арктического поселка

Далекий арктический поселок может быть центром культурной и спортивной жизни, должен активно развиваться и привлекать туристов — в этом заключается, по словам Солдатовой, его главная идея. «Наша задача — дать развитие Териберке, сделать его площадкой крупных проектов, местом творчества и туризма», — пояснила она.

Как сообщали в правительстве области, эта работа уже дала результаты — за последние года в поселке появились новые объекты туристической инфраструктуры, небольшие предприятия, а поток туристов сюда, в том числе из-за рубежа, вырос в разы. Так, для гостей Кольского полуострова из Китая посещение этого арктического поселка уже стало обязательной частью программы. «Териберка фактически переживает туристский бум. Появились новые отели, много людей из России и других стран приезжают в поселок», — рассказала ТАСС директор местного дома культуры Ольга Николаева , отметив, тем не менее, что местные жители все же продолжают уезжать с малой родины.

Организаторы традиционно стараются делать фестиваль не просто ярким событием, но и местом обсуждения дальнейшего развития Териберки и северных территорий в целом. В этом году в программе — стратегическая сессия дизайн-мышления, на которой обсуждался план дальнейшего развития поселка.

Ранее ТАСС сообщал, что в этом году фестиваль находился под угрозой срыва из-за недостатка финансирования. Проведение его стало возможным благодаря выделению средств правительством региона, привлечению к работе оргкомитета ежегодно проходящего в Мурманске международного кинофестиваля «Северный характер» и волонтеров.

"От подготовки фестиваля отошел его прежний организатор, поэтому нам пришлось действовать в предельно сжатые сроки. Но программу все же удалось сделать очень насыщенной и разнообразной", — считает Солдатова.