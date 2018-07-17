Юристы выяснили, с кем и насколько успешно судятся российские потребители

МОСКВА , 17 июл — ПРАЙМ. Юридический онлайн-сервис Pravoved.ru провел исследование судебных решений по искам потребителей и сообщил по итогам, к кому россияне чаще предъявляют иски и у кого чаще выигрывают. Между тем, представители ряда названных в исследовании компаний заявили, что оно опирается на неясную методику.

Эксперты Pravoved.ru вместе с созданным в компании роботом-юристом проанализировали 200 тысяч судебных решений о спорах по защите прав потребителей с 2012 по 2017 год, размещенных на сайтах судебных департаментов.

СКОЛЬКО ИСКОВ

Наибольшее число судебных споров в сфере защиты прав потребителей у россиян возникает с телекоммуникационными компаниями, которые оказывают услуги за абонентскую плату (23%), резюмирует Pravoved.ru.

"Вторая сфера по количеству рассмотренных судом дел — продажа транспортных средств и их обслуживание (15%). На третьем месте оказались иски в сфере торговли строительными материалами и ремонтных работ (13%)", — сообщает сервис.

На банковскую сферу приходятся 12% исков потребителей, говорится в сообщении. Чаще всего, по данным сервиса, иски подают к Сбербанку (16%), число исков к другим банкам меньше почти в три раза. Между тем, доля «Сбербанка» на рынке кредитов и вкладов населения существенно выше и составляет около 40%.

Замыкают рейтинг компании, занимающиеся пассажирскими перевозками, оказывающими образовательные, оздоровительные и почтовые услуги, пишут эксперты сервиса.

КТО ВЫИГРЫВАЕТ

Лучшие перспективы для потребителей, посчитали в Pravoved.ru, имеют разбирательства в сфере розничной торговли.

"Полностью или частично суд удовлетворяет 89% исков. Это самый высокий показатель в сравнении с другими сферами. В случаях с услугами связи, строительными и страховыми услугами полностью или частично удовлетворяется более 77% исков, в индустрии туризма — 74%, в сфере медицины и косметологии — 63%", — сообщает сервис.

"В спорах с банками чаще всего выигрывают банки — в 70% случаев суд полностью отклоняет требования истцов… Сложнее всего потребителям судиться с банками "Тинькофф" "Русский стандарт" , у которых более 90% выигранных дел. Сбербанк выигрывает около 70% исков. ОТП и Альфа-банк выигрывают 63% и 58% исков соответственно", — пишут эксперты.

Они связывают высокий процент отказов судов по искам в этой сфере с тем, что потребители не всегда могут четко сформулировать свои требования, допускают ошибки в паспортных данных и адресах.

"В таких случаях банк не может установить, что их клиент и тот, кто написал претензию, — это один человек, поэтому претензия может остаться без рассмотрения. В связи с этим не стоит пренебрегать квалифицированной помощью юристов, это увеличит вероятность положительного решения и сэкономит время" — комментируют эксперты.

В банке «Русский стандарт» РИА Новости заявили, что стремятся решить нестандартные ситуации с клиентами в досудебном порядке. «Основная задача найти компромиссные варианты урегулирования ситуации, потому что для банка главным приоритетом является сохранение клиента, поэтому в суд попадают не значительное количество дел», — заявили в банке.

ТУМАННАЯ МЕТОДИКА

Представитель Сбербанка и еще одного из упомянутых в публикации банков в комментарии РИА Новости обратили внимание на то, что методика исследования неясна.

"Мы не можем прокомментировать данный запрос в связи с отсутствием корректной исходной информации (робот анализировал неизвестную выборку по неизвестному алгоритму)", — говорится в ответе Сбербанка.