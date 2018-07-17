Планета детства

«Планета детства» — это серия книг, выпускаемых издательством «АСТ» для юных читателей. В серию включены увлекательные, красочные книги для детей от 0 до 14 лет — обучающие книги с интересными игровыми заданиями, раскрасками, яркими иллюстрациями, а также художественную литературу: сказки, повести, рассказы популярных детских писателей — К. Чуковского, Э. Успенского, Г. Остера и других. Портал Ревизор.ru даёт читателям шанс участвовать и побеждать в викторинах и выигрывать издания из серии «Планета детства».