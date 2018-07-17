Товарооборот по Транскаспийскому маршруту должен увеличиться к 2020 году 

Об этом Trend сказал заместитель председателя правления Казахстанских железных дорог Максат Кабашев. По его словам, грузовую базу, ориентированную на маршрут, представляют рынки европейских, китайских и турецких партнеров по торговле. «Эффективность маршрута будет повышаться вместе с наращиванием грузопотока, а также в дальнейшем с использованием грузового тоннеля Мармарай и подключением к системе панъевропейских коридоров Европы. Первым составом, прибывшим в порт Мерсин после завершения строительства новой железнодорожной линии Баку — Тбилиси — Карс, обеспечившей прямой выход железнодорожных составов к Стамбулу, был состав с казахстанским зерном. С января по июнь 2018 года перевезено уже 1 073 контейнера с казахстанскими зерновыми грузами по указанному маршруту», — сказал Кабашев. Он отметил, что Казахстан высоко оценивает историческую значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс как центральной части Транскаспийского международного транспортного маршрута. «Транскаспийский маршрут исторически является преемником торгового маршрута Великого Шелкового пути.
Звено Казахстан-Баку-Тбилиси-Карс, как и предполагалось, будет способствовать дальнейшему увеличению возможностей транспортировки экспортных, импортных и транзитных грузов между Казахстаном и Турцией в дополнение к автотранспортному и морскому сообщению через Черное море», — сказал Кабашев. Отметим, что открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялось 30 октября 2017 года в Бакинском международном морском торговом порту. Железная дорога БТК построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. На начальном этапе объем грузоперевозок будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн грузов, а также будет перевозиться до одного миллиона пассажиров. TMTM является инициативой транспортно-логистических компаний из Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии и Турции для перевозки грузов из Китая в Европу.