Сильный доллар продолжает давить на сырьевые площадки и развивающиеся рынки

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне на новых опасениях, связанных с протекционистской политикой США

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился впервые за три дня, закрывшись на отметке 2804,49 пунктов, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,53%, NASDAQ потерял 0,37%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на три базисных пункта до 2,84%.

В то время как торговое противостояние между Вашингтоном и Пекином встало на паузу как минимум до середины августа, на рынки вернулись страхи в отношении торговли между США и Евросоюзом . Трамп на заседании кабмина в среду подтвердил намерения обложить пошлинами европейский экспорт автомобилей в США.

Безусловно, трения в торговых отношениях между крупнейшими мировыми экономиками, грозящие перерасти в полномасштабные торговые войны, могут пагубно отразиться на динамике биржевых площадок. Тем не менее, эксперты JPMorgan с оптимизмом смотрят на фондовые рынки, полагая, что они находятся в середине цикла, а не в его конце и рекордный «бычий» рынок имеет все шансы на продолжение вплоть до 2020 года. По мере затухания импульса в США эстафету роста могут перехватить рынки развивающихся стран, серьезно перепроданные в последнее время.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,70%, закрывшись на отметке $72,54 на совокупности негативных факторов, одним из которых является сильный доллар, оказывающий давление буквально на все классы сырьевых активов.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent по-прежнему выступают отметки $71,20 и $70,20, сопротивления расположены на $73 и $75,10.

Сегодня рынки традиционно будут ждать статистики от нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, которая может оказать влияние на динамику нефтяных цен в первой половине торгов понедельника.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,10%, закрывшись на отметке 2269,45 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2248 и 2223 пунктов, сопротивления расположены на 2285 п. и 2300 пунктов.

В текущей ситуации основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 111800, при проходе которой инструмент может снизится к уровню 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 116000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,66 снизившись на 1,11% по отношению к доллару США.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,90 и 64,20, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.