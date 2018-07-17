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В столице Удмуртии прошел Форум партнеров «Уралэнерго»
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В столице Удмуртии прошел Форум партнеров «Уралэнерго» 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии прошел федеральный Форум партнеров «Уралэнерго», в котором приняли участие около 1000 представителей различных российских и зарубежных компаний, а также 45 отраслевых предприятий. В ходе мероприятия состоялась выставка широкого спектра продукции, прошли технические мастер классы, а также круглый стол с участием бизнеса, правительства республики и Российской ассоциации электротехнических компаний.
«Мы решили отметить 15-летие компании в кругу наших уважаемых партнеров, клиентов и друзей. Рад что вы откликнулись на наше приглашение и сегодня в Удмуртии состоится важнейшее мероприятие для сотрудников электротехнической области», — отметил на открытии форума директор «Уралэнерго» Игорь Шадрин.
Форум партнеров «Уралэнерго» 2  Uploaded by СусанинPROMO on 2018-07-16.
По его словам, мероприятие подобного уровня проводится в Ижевске впервые. На площадке представители компаний напрямую пообщались с клиентами, получили обратную связь, а также обсудили тенденции на энергетическом рынке и одну из важных составляющий отрасли — энергоэффективность.
«Все производители, которые здесь сегодня присутствуют — это российские лидеры, производящие самую надежную продукцию», — сказал Игорь Шадрин.
В церемонии открытия форума принял участие и первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин, который отметил, что кабинет министров всегда будет поддерживать такие динамично развивающиеся компании, как «Уралэнерго».
Форум партнеров «Уралэнерго»
Uploaded by СусанинPROMO on 2018-07-16.
«Мы надеемся, что ваши планы развития не ограничиваются следующими пятнадцатью годами. Впереди у вас будет много десятилетий успешной и продуктивной работы. Хочу от лица правительства и главы Удмуртии Александра Бречалова выразить готовность к сотрудничеству с каждой компанией, которая хотела бы развивать свой бизнес на территории нашей республики. Мы заинтересованы в надежных партнерах и интеграторах, которые могут применить лучшие технологии у нас в регионе», — сказал Александр Свинин.
Круглый стол на форуме партнеров «Уралэнерго»
Uploaded by СусанинPROMO on 2018-07-13.
На форуме также выступил известный промышленный дизайнер Владимир Пирожков, а в ходе круглого стола участники обсудили идеи и инициативы, которые будут в дальнейшем способствовать развитию кадров в отрасли.
ИА «Сусанин»: последние новости
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