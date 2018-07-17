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На Кольцевой линии метро появится передвижная телестудия на время Moscow Urban Forum
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На Кольцевой линии метро появится передвижная телестудия на время Moscow Urban Forum 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Во время Московского урбанистического форума на Кольцевой линии метро будет курсировать мобильная телестудия в вагоне одного из поездов, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
«Как меняется коммуникация с потребителями? Какая она — современная мода и как будет меняться образ горожанина? Как становятся шоколатье? Московский транспорт — в русской литературе. Впервые обсудим эти и другие интересные для горожан вопросы прямо в вагоне-студии метро», — говорится в сообщении.
Интервьюировать гостей будет известный путешественник и тележурналист, ведущий телеканала «Моя планета» Марк Подрабинек. Интервью будут транслироваться на стенде Московского транспорта на урбанистическом форуме и в официальных пабликах «Московский транспорт» и «Московское метро» в Facebook и VK. Участником беседы может стать каждый: в интервью будут озвучены не менее 20 самых интересных вопросов, заданных гостям через социальные сети.
В материале отмечается, что в мобильную телестудию к открытому диалогу приглашены известные горожане: блогеры, москвоведы, фотографы, дизайнеры и другие эксперты. Например, Владимир Раевский, теле— и радиоведущий, автор передачи «Сделано в Москве» расскажет, почему вестибюль станции «Красные ворота» стал проектом по соединению Москвы с Ленинградом и как американцы вмешивались в строительство подземки.
С Султаной Французовой и Катей Добряковой обсудят последние тренды в моде. О том, почему метро так популярно для съемок, поговорим с Ольгой Каталиной, генеральным директором благотворительного фонда поддержки деятелей искусства «Артист».
На стенде Московского транспорта, на урбанистическом форуме в Зарядье будет работать стационарная телестудия, часть интервью из которой также будет транслироваться в социальные сети.
К диалогу в студии приглашены лидеры мнений в области развития транспортной инфраструктуры и ключевые эксперты. Например, мы поговорим с генеральным директором МСОТ (UITP) Мохаммедом Мезгани о скрытых ресурсах развития городского транспорта, а управляющий директор проектного бюро Raumposition Даниэла Алльмейер расскажет об архитектуре как языке коммуникации.
На Moscow Urban Forum-2018, который проходит в столичном парке «Зарядье», выступят более 300 спикеров. Крупнейший в мире урбанистический конгресс Moscow Urban Forum-2018 посвящен развитию крупных городов и агломераций в эпоху глобальных изменений. Сессии деловой программы разделены на два дня.
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