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Власти Каталонии потратили свыше 13 млн евро на рекламу независимости
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Власти Каталонии потратили свыше 13 млн евро на рекламу независимости 

Российская Газета 42 минуты назад
Как оказалось, в последние годы Женералитат серьезно увеличил расходы на эти цели. В 2012 году, когда идея об отделении региона только начала в очередной раз формироваться (сепаратистские движения периодически возникали на протяжении XIX и XX веков), на поддержание популярности властей Каталонии было потрачено в два раза меньше — 15, 8 миллиона евро.
Больше всех на стремлении сепаратистов достичь поставленной цели заработала газета El Punt Avui, ей досталось 3,1 миллиона евро, La Vanguardia получила 2 миллиона, El Periódico de Cataluña — 1,8 миллиона, Ara — 1,5 миллиона. Сама газета El Mundo, которая опубликовала эту статистику, заработала чуть более 7 тысяч евро. Теле— и радиоканалы TV3, RAC1, 8TV, Catalunya Ràdio, La Xarxa в общей сумме получили свыше 4,5 миллиона. Остальные средства (около 1 миллиона евро) достались интернет-изданиям. Еще почти миллион ушел за границу.
В большинстве случаев в материалах говорилось о грядущих улучшениях в сферах здравоохранения, занятости, образования и культуры.
Напомним, сентябре 2012 года по всей Каталонии прошла массовая манифестация с участием более 1,5 миллиона человек под лозунгом «Каталония — новое государство Европы». В ноябре 2014 года должен был пройти референдум о самоопределении, однако в последний момент он был переименован в опрос населения, и его результаты признаны не имеющими юридической силы.
Новый референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Около 90 процентов из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение региона от Испании. После того, как парламент Каталонии 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы на 21 декабря. В результате прошедшего голосования националисты смогли сохранить большинство, однако в течение полугода не могли сформировать правительство. Глава Женералитата был выбран лишь в мае 2018 года. Со второй попытки им стал Жоаким (Ким) Торра.
До этого на пост главы региона сепаратистские партии выдвигали Карлеса Пучдемона, Жорди Санчеса и Жорди Туруля, однако против них были выдвинуты обвинения в мятеже, подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств, и в региональном парламенте они могли бы появиться только с разрешения суда. А это было одним из основных требований Мадрида к потенциальному главе правительства Каталонии.
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