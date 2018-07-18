Власти Каталонии потратили свыше 13 млн евро на рекламу независимости

Как оказалось, в последние годы Женералитат серьезно увеличил расходы на эти цели. В 2012 году, когда идея об отделении региона только начала в очередной раз формироваться (сепаратистские движения периодически возникали на протяжении XIX и XX веков), на поддержание популярности властей Каталонии было потрачено в два раза меньше — 15, 8 миллиона евро.

Больше всех на стремлении сепаратистов достичь поставленной цели заработала газета El Punt Avui, ей досталось 3,1 миллиона евро, La Vanguardia получила 2 миллиона, El Periódico de Cataluña — 1,8 миллиона, Ara — 1,5 миллиона. Сама газета El Mundo, которая опубликовала эту статистику, заработала чуть более 7 тысяч евро. Теле— и радиоканалы TV3, RAC1, 8TV, Catalunya Ràdio, La Xarxa в общей сумме получили свыше 4,5 миллиона. Остальные средства (около 1 миллиона евро) достались интернет-изданиям. Еще почти миллион ушел за границу.

В большинстве случаев в материалах говорилось о грядущих улучшениях в сферах здравоохранения, занятости, образования и культуры.

Напомним, сентябре 2012 года по всей Каталонии прошла массовая манифестация с участием более 1,5 миллиона человек под лозунгом «Каталония — новое государство Европы». В ноябре 2014 года должен был пройти референдум о самоопределении, однако в последний момент он был переименован в опрос населения, и его результаты признаны не имеющими юридической силы.

Новый референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября 2017 года. Около 90 процентов из 2,28 миллиона пришедших на избирательные участки жителей автономии высказались за отделение региона от Испании . После того, как парламент Каталонии 27 октября поддержал одностороннее объявление независимости, центральное правительство отстранило от власти Женералитат, распустило парламент и назначило досрочные выборы на 21 декабря. В результате прошедшего голосования националисты смогли сохранить большинство, однако в течение полугода не могли сформировать правительство. Глава Женералитата был выбран лишь в мае 2018 года. Со второй попытки им стал Жоаким (Ким) Торра.