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Под сотню штрафов за траву выписано в Хабаровске
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Под сотню штрафов за траву выписано в Хабаровске 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Около 90 должностных и юридических лиц — руководителей управляющих компаний и ТСЖ — оштрафованы за нескошенную траву во дворах Хабаровска, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
По правилам благоустройства высота травы в черте города не должна превышать 5-10 см, однако в некоторых дворах Хабаровска она успела дорасти почти до 2 метров. За то, что трава не была вовремя скошены, должностным лицам придется заплатить штрафы от 3 до 7 тыс. рублей, юридическим — до 25 тыс.
— На территориях, принадлежащих городу, как правило, зелень подстригается вовремя — как только выделяются средства. Сильнее всего запускают свои участки собственники, — рассказал начальник отдела благоустройства управления административно-технического контроля администрации Хабаровска Владимир Шубич. — Но жители города могут не дожидаться, когда постригут траву, а проявить инициативу и сообщить о зарослях.
Если растения разрослись на территории вдоль автомобильных дорог, нужно обратиться в Управление дорог и благоустройства: 29‑38-54.
Если зарос пустырь или другая бесхозная территория, можно сообщить в Комитет по управлению районом, на территории которого он находится.
Если травой зарос двор, нужно для начала обратиться в управляющую компанию, а если это не даст результата — то в Комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства Хабаровского края: 40-25-39.
Как отметил Владимир Шубич, каждый месяц в Хабаровске подстригают растения более, чем на 200 гектарах.
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