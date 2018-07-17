Крупнейшие перевозчики в городах ПФО 

Вся надежда на частниковНа государственном предприятии «Чувашавтотранс» с 16 июля введено конкурсное управление. В связи с этим прекращено обслуживание десятков пассажирских маршрутов по всей республике. Муниципалитеты в срочном порядке пытаются привлечь на них частных перевозчиков, чтобы не допустить транспортного коллапса. Несмотря на все усилия, республиканским властям, похоже, не удастся спасти тонущего государственного перевозчика. Весь прошлый год работа «Чувашавтотранса» проходила под знаком непрекращающихся проблем с невыплатами заработной платы и просьб об оказании помощи из регионального бюджета. К концу 2017 года ситуацию удалось в какой-то мере стабилизировать. Долги по зарплате сократились в 3-4 раза — для этого Чувашии пришлось взять кредит в размере 62 миллионов рублей. В ходе оптимизации было реорганизовано 5 филиалов предприятия, произошло сокращение персонала в основном за счет высвобождения дублирующих должностей. «Чувашавтотранс» начал рассчитываться с контрагентами по коммунальным платежам, платить за ГСМ и запчасти. Из бюджета за весь год перевозчику было выделено почти 93 миллиона рублей в качестве компенсации выпадающих доходов. По словам директора предприятия Сергея Фомичева, прошлый год закончился для «Чувашавтотранса» с минимальными убытками. Однако оставался груз нерешенных проблем, накопившихся за предыдущие годы. В феврале 2018-го на предприятии была введена процедура наблюдения. Тогда республиканские власти расценивали это чуть ли не как благо и называли ее частью мероприятий по финансовому оздоровлению перевозчика. Например, отмечалось, что теперь будут приостановлены все процедуры по имущественным взысканиям, перестанут начисляться штрафы и пени. Тогда долги по обязательным платежам на предприятии превышали 120 миллионов рублей. «Данная процедура неприятна, но, возможно, является наилучшей в сложившейся ситуации», — говорил глава минтранса Чувашии Владимир Иванов. Вплоть до лета тема «Чувашавтотранса» практически выпала из информационной повестки — финансовые проблемы оставались, но вроде бы решались в рабочем порядке. Больной безнадежен4 июля состоялось собрание кредиторов «Чувашавтотранса». Временный управляющий Юрий Парамонов заявил, что текущее положение предприятия не позволяет восстановить его платежеспособность, финансовых поступлений нет, нет денег и на закупку ГСМ, запчастей. По официальным данным, задолженность перевозчика на сегодня составляет 275,1 миллиона рублей. Текущие долги растут ежедневно, в то время как имущества достаточно для покрытия судебных расходов. В результате кредиторы (УФНС по Чувашии, минюст Чувашии и несколько частных компаний) большинством голосов выступили за введение конкурсного производства на предприятии. Четвертого же июля руководство «Чувашавтотранса» объявило: сотрудники переводятся на неполный рабочий день, и проинформировало минтранс республики, что прекращает перевозки по муниципальным маршрутам в Алатыре, Новочебоксарске, Канаше, Козловке и Шумерле. Муниципалитеты сумели оперативно найти новых частных перевозчиков и выдать им краткосрочные свидетельства до назначения конкурсов. Потом настал черед Чебоксар — перевозчик покинул и столичный рынок пассажирских перевозок. Городские власти объявили о приеме заявок от частников на 16 маршрутов, которые обслуживал «Чувашавтотранс». Из пятисот числящихся на балансе «Чувашавтотранса» автобусов на ходу лишь двести— Ситуация непростая, — признает глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. — Нужно отработать разные варианты: например, по увеличению интервалов движения или передвижке одних маршрутов на другие. При этом у временных перевозчиков зачастую нет необходимого количества автобусов среднего класса, чтобы закрыть все образовавшиеся бреши. Поэтому региональные власти рассматривают возможность передачи частникам в аренду подвижного состава «Чувашавтотранса». Впрочем, из 500 числящихся на его балансе автобусов на ходу лишь 200 — остальные безнадежно устарели. Последний шанс11 июля на внеочередном заседании думы Нижнего Новгорода депутаты поддержали передачу двух зданий муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» в качестве залога налоговой службе. По мнению народных избранников, это позволит предприятию получить годовую отсрочку по выплате кредиторской задолженности по налогам и сборам и продолжить деятельность. — Передача зданий в залог — крайняя мера, — говорит председатель думы Дмитрий Барыкин. — Руководитель предприятия заверил нас, что готовится программа реструктуризации долгов. Мы возьмем ее ход на контроль: каким образом «Нижегородпассажиравтотранс» будет выходить из кризиса, как станет рассчитываться за свои долги, чтобы вывести из-под залога здания, которые отдаем для продолжения работы городского транспорта. Гараж и административный корпус на улице КИМа (общая площадь — 14 128 квадратных метров), а также нежилое здание на улице Удмуртской (3 496) оцениваются в 222 миллиона рублей. А кредиторская задолженность предприятия по налогам, сборам и страховым взносам, как говорит председатель комитета думы по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Светлана Помпаева, составляет 185,7 миллиона рублей. И. о. генерального директора МП «Нижегородпассажиравтотранс» Александр Хватов заверил, что предприятие готово в течение года погасить задолженность за счет собственных средств, которые планируется получить при изменении маршрутной схемы и по новой методике предоставления выпадающих доходов. Вместе с тем, как отметил Дмитрий Барыкин, у «Нижегородпассажиравтотранса» должен быть план реструктуризации кредиторской задолженности с графиком погашением долгов не только перед налоговой службой, но и перед контрагентами. — Любой из них может подать в суд, получить решение и в течение двух месяцев обанкротить предприятие, — предостерег Барыкин. Зачем городу гармонь?Заметим, что «Нижегородпассажиравтотранс» из-за его неэффективной работы не впервые оказывается в центре внимания не только горожан, но и надзорных органов. Например, в апреле этого года лишь вмешательство прокуратуры подтолкнуло руководство муниципального предприятия к исправлению ситуации, сложившейся в главном гараже приволжской столицы. Проверка установила, что к февралю 2018-го из 30 автобусов повышенной вместимости ЛиАЗ-621322 (так называемых «гармошек»), приобретенных администрацией Нижнего Новгорода в 2014 году во временное владение с последующим выкупом, 23 стояли на приколе. — 21 автобус простаивал из-за неисправности двигателя, 2 — из-за неисправности заднего моста, — сообщила тогда Жанна Мордовина, помощник прокурора Нижегородской области. — Отсюда вывод: предприятие своевременно не приняло меры по ремонту и поддержанию надлежащего технического состояния указанных автобусов. В то же время администрация города согласно условиям муниципального контракта ежемесячно выплачивает средства за временное пользование и владение неисправными автобусами. По сути, разбазаривает деньги горожан. Ладно бы, муниципальные автобусы ходили как часы — на некоторых маршрутах их не увидишь на остановках по часу и более! Частные «пазики» курсируют намного чаще, но в них ни транспортные карты, ни льготы недействительны — именно поэтому многие вынуждены ждать социального автобуса. Проблему могло бы решить внедрение автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) на частных маршрутах, однако об этом речь пока не идет. Более того, коммерческий сектор на рынке перевозок сужается. Президент Союза перевозчиков Нижегородской области Михаил Романычев на встрече с главой Нижнего Новгорода Владимиром Пановым посетовал, что мэрия так и не стала для них партнером. — Муниципалитет непоследовательно действует в отношении частных перевозчиков, — заявил он. — Создается неконкурентная среда, доля частных перевозчиков снижается и в ближайшее время, по нашим прогнозам, может упасть до 25 процентов. Под программу транспортных изменений, озвученную прежним руководством города, многие частники купили транспорт в кредит или в лизинг. Но весной все конкурсы были отменены, и предприниматели не знают, как будет развиваться ситуация. Лучшие маршруты сейчас переходят к муниципальному перевозчику, а нерентабельные или менее рентабельные остаются частникам. Владимир Панов признал, что проблем в общественном транспорте много. — Мы находимся словно в 90-х годах прошлого века, — дал он оценку рынку перевозок. — Как раз муниципальный перевозчик чувствует себя хуже всех, «танцует на одной ножке». Его доля на рынке — 30 процентов. Но при этом, по словам Панова, муниципальные транспортные предприятия выполняют важную социальную функцию — возят льготников. Что мешает внедрить АСКОП на частных машинах (предприниматели, кстати, готовы внедрить новшество)? За ответом на этот вопрос глава города посоветовал обратиться в региональный минтранс. Что и сделал корреспондент «РГ». Но на момент подписания номера в печать правительство Нижегородской области никакого комментария по этому поводу не предоставило. Тем временемВ связи с банкротством «Чувашавтотранса» в Чувашии также закрываются 73 межмуниципальных маршрута. Правда, по ним главное автотранспортное предприятие республики не работало уже долгое время, поэтому их закрытие можно считать формальностью. Вместе с тем минтранс Чувашии должен найти перевозчиков на 96 социально значимых маршрутов, которые обслуживал «Чувашавтотранс». Однако теперь у бюджета республики не будет возможности компенсировать выпадающие доходы частным перевозчикам, поэтому работать они станут по нерегулируемым тарифам.