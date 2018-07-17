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Не Брэд Питт: 54-летняя Эль Макферсон закрутила роман с 61-летним «королем антипрививочников»
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Не Брэд Питт: 54-летняя Эль Макферсон закрутила роман с 61-летним «королем антипрививочников» 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
54-летнюю супермодель Эль Макферсон застали в компании 61-летнего экс-доктора Эндрю Уэйкфилда.
Папарацци засняли Эль Макферсон и Эндрю Уэйкфилда целующимися во время экскурсии по органической ферме в Майами. Уэйкфилд стал печально известен в медицинском сообществе в последние десять ле. Он дал старт современному движению антипрививочников, утверждая, что живая вирусная вакцина для иммунизации против кори, паротита и краснухи якобы вызывает аутизм и расстройство пищеварения. Его отстранили от медицинской практики в Великобритании в 2010 году за ложные исследования, однако экс-доктор сейчас путешествует по США, пропагандируя свои идеи.
О новом романе стало известно всего через год после того, как Макферсон получила развод и $53 млн наличными, расставшись с мужем-миллиардером Джеффри Соффером.
Кстати, тогда, год назад, маме двоих детей приписывали роман с Брэдом Питтом — жаль, что у пары отношения не сложились!
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Фото:Instagram, Global Look Press / Stephen Lock
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