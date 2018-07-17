Фан-зону в Ижевске посетили более 200 тысяч человек во время ЧМ-2018

Фан-зону в Ижевске посетили более 200 тыс. человек во время чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает интернет-издание «Сусанин».

За месяц на большом экране в парке Кирова показали более 130 часов спортивных трансляций из всех городов-участников.

«Ждём вас на новые проекты на фан-зоне», — заявил генеральный директор «Летнего сада имени Горького» Сергей Буторин.

В частности, запланированы концерты, кинофестиваль уличного кино и другие мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало, что кубки и медали ликвидированного «Амкара» выставят в музее.