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Испытания первой в России газовой турбины большой мощности возобновятся в 2019 году
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Испытания первой в России газовой турбины большой мощности возобновятся в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М, остановленные из-за вышедших из строя механизмов, возобновятся в 2019 году, сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Дополнительные инвестиции со стороны Ростеха мы оцениваем примерно в 300-400 млн рублей. Выход на новый этап испытаний планируется в 2019 году", — сказал он.
"Мы рассчитываем, что "Силовые машины" также включатся в эту работу. Их экспертиза и опыт в этой сфере представляют большой интерес. На данном этапе речь идет только о технических консультациях. О создании СП можно будет говорить, когда испытания завершатся и встанет вопрос серийного производства данных турбин", — заявил глава Ростеха.
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