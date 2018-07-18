Испытания первой в России газовой турбины большой мощности возобновятся в 2019 году

Сергей Чемезов. МОСКВА , 18 июля. / ТАСС /. Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М, остановленные из-за вышедших из строя механизмов, возобновятся в 2019 году, сообщил ТАСС глава Ростеха

"Дополнительные инвестиции со стороны Ростеха мы оцениваем примерно в 300-400 млн рублей. Выход на новый этап испытаний планируется в 2019 году", — сказал он.