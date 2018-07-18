Испытания первой в России газовой турбины большой мощности возобновятся в 2019 году 

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Испытания первой российской газовой турбины большой мощности ГТД-110М, остановленные из-за вышедших из строя механизмов, возобновятся в 2019 году, сообщил ТАСС глава Ростеха Сергей Чемезов.
"Дополнительные инвестиции со стороны Ростеха мы оцениваем примерно в 300-400 млн рублей. Выход на новый этап испытаний планируется в 2019 году", — сказал он.
"Мы рассчитываем, что "Силовые машины" также включатся в эту работу. Их экспертиза и опыт в этой сфере представляют большой интерес. На данном этапе речь идет только о технических консультациях. О создании СП можно будет говорить, когда испытания завершатся и встанет вопрос серийного производства данных турбин", — заявил глава Ростеха.