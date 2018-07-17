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Вице-премьер Акимов станет координатором проекта по маркировке товаров
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Вице-премьер Акимов станет координатором проекта по маркировке товаров 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 17 июл-РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов станет координатором проекта по маркировке товаров, сообщил РИА Новости представитель вице-премьера.
"Минпромторг готовит соответствующий акт", — ответил он на соответствующий вопрос.
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 15 июня гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву назначить вице-премьера Максима Акимова координатором проекта маркировки товаров. Замруководителя аппарата правительства Валерий Сидоренко поддержал кандидатуру, а 4 июля согласие дал и Медведев. Как уточнила изданию пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, решение о том, что проектом по маркировке товаров займется вице-премьер, отвечающий за цифровую экономику, было принято уже давно и не зависело от писем «Ростеха».
В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, табачной продукции и обуви. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), ГК Ростех (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ на основе государственно-частного партнерства реализует систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС.
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