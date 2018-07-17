Вице-премьер Акимов станет координатором проекта по маркировке товаров

Минпромторг готовит соответствующий акт", — ответил он на соответствующий вопрос.

В 2016 году в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий RFID-метками. Кроме того, в России запущены эксперименты по маркировке лекарств, табачной продукции и обуви. До 2024 года в России предполагается создание системы сплошной маркировки и прослеживаемости товаров.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создан для реализации масштабных проектов в цифровой экономике, формирует необходимую экспертную и технологическую инфраструктуру для таких проектов. ЦРПТ является совместным проектом USM Holdings ("Петер-сервис", 50%), ГК Ростех (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» (25%). ЦРПТ на основе государственно-частного партнерства реализует систему цифровой маркировки и прослеживания товаров в России и ЕАЭС.