В Хабаровском крае часовых «окольцуют»

Комплекс охраны «Стрелец-Часовой» впервые поступил в войска Восточного военного округа, сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Теперь охрана военных объектов на территории Хабаровского края, Амурской области и ЕАО будет вестись с использованием новейших браслетов этой системы.

— Комплекс состоит из наручных браслетов, которыми оснащаются часовые при заступлении на пост, — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. — Браслет позволяет в режиме реального времени отслеживать самочувствие часового, место и время патрулирования. В случае любой внештатной ситуации вся информация по закрытым каналам поступает начальнику караула.

По словам специалистов, канал связи, использующийся для передачи данных на расстояние до 50 км, невозможно перехватить или заглушить даже современными средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, система стабильно работает в любых климатических условиях.