Ещё
В Хабаровском крае часовых «окольцуют»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае часовых «окольцуют» 

Хабаровский край сегодня 59 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Комплекс охраны «Стрелец-Часовой» впервые поступил в войска Восточного военного округа, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Теперь охрана военных объектов на территории Хабаровского края, Амурской области и ЕАО будет вестись с использованием новейших браслетов этой системы.
— Комплекс состоит из наручных браслетов, которыми оснащаются часовые при заступлении на пост, — рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. — Браслет позволяет в режиме реального времени отслеживать самочувствие часового, место и время патрулирования. В случае любой внештатной ситуации вся информация по закрытым каналам поступает начальнику караула.
По словам специалистов, канал связи, использующийся для передачи данных на расстояние до 50 км, невозможно перехватить или заглушить даже современными средствами радиоэлектронной борьбы. Кроме того, система стабильно работает в любых климатических условиях.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Мы стали жертвами грандиозной аферы – хабаровчане о вексельном скандале Старейший житель Хабаровского края отмечает 105-летний юбилей Компания из Санкт-Петербурга демонтирует хлорный цех в Амурске
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки241
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров19
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Известная модель найдена мертвой в своем доме9
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение