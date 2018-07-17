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Утвержден перечень операторов площадок для проведения госзакупок
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Утвержден перечень операторов площадок для проведения госзакупок 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © Depositphotos / nito103
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым утвердил перечни операторов электронных площадок для проведения государственных закупок, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок", — говорится в пояснительной записке к документу.
В соответствии с постановлением правительства РФ от 8 июня Минфином РФ с участием ФАС РФ и Казначейства была создана комиссия по подтверждению соответствия операторов электронных площадок единым и дополнительным требованиям к операторам, к электронным, в том числе специализированным, площадкам и их функционированию.
"По результатам рассмотрения этой комиссией поступивших обращений и проведения соответствующих проверок подписанным распоряжением утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям", — отмечается в сообщении.
Так, в перечень операторов электронных площадок включены «Агентство по государственному заказу республики Татарстан», «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», "Сбербанк — Автоматизированная система торгов", «РТС — тендер» и «Электронная торговая площадка ГПБ».
В перечень операторов специализированных электронных площадок включена «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».
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