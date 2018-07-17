Утвержден перечень операторов площадок для проведения госзакупок

"В целях проведения госзакупок, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, в электронной форме утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок", — говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 8 июня Минфином РФ с участием ФАС РФ и Казначейства была создана комиссия по подтверждению соответствия операторов электронных площадок единым и дополнительным требованиям к операторам, к электронным, в том числе специализированным, площадкам и их функционированию.

"По результатам рассмотрения этой комиссией поступивших обращений и проведения соответствующих проверок подписанным распоряжением утверждены перечни операторов электронных площадок и специализированных электронных площадок. В перечни включены восемь операторов электронных площадок и один оператор специализированной электронной площадки, которые соответствуют установленным единым и дополнительным требованиям", — отмечается в сообщении.

Так, в перечень операторов электронных площадок включены «Агентство по государственному заказу республики Татарстан », «Единая электронная торговая площадка», «Российский аукционный дом», «ТЭК — Торг», «Электронные торговые системы», " Сбербанк — Автоматизированная система торгов", «РТС — тендер» и «Электронная торговая площадка ГПБ».

В перечень операторов специализированных электронных площадок включена «Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа».