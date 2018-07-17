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Летние благотворительные мини-классы в Циндао
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Летние благотворительные мини-классы в Циндао 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Циндао /пров. Шаньдун/, 16 июля /Синьхуа/ — Община «Гучэн» уличного комитета Чаохай района Цзимо городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в дни летних каникул организовала для детей «благотворительные мини-классы». Здесь преподаватели-волонтеры обучают ребят каллиграфии, китайской живописи гохуа, китайской музыкальной драме, игре на гучжэне /традиционный щипковый инструмент/.
Циндао /пров. Шаньдун/, 16 июля /Синьхуа/ — Община «Гучэн» уличного комитета Чаохай района Цзимо городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в дни летних каникул организовала для детей «благотворительные мини-классы». Здесь преподаватели-волонтеры обучают ребят каллиграфии, китайской живописи гохуа, китайской музыкальной драме, игре на гучжэне /традиционный щипковый инструмент/.
Циндао /пров. Шаньдун/, 16 июля /Синьхуа/ — Община «Гучэн» уличного комитета Чаохай района Цзимо городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в дни летних каникул организовала для детей «благотворительные мини-классы». Здесь преподаватели-волонтеры обучают ребят каллиграфии, китайской живописи гохуа, китайской музыкальной драме, игре на гучжэне /традиционный щипковый инструмент/.
Циндао /пров. Шаньдун/, 16 июля /Синьхуа/ — Община «Гучэн» уличного комитета Чаохай района Цзимо городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в дни летних каникул организовала для детей «благотворительные мини-классы». Здесь преподаватели-волонтеры обучают ребят каллиграфии, китайской живописи гохуа, китайской музыкальной драме, игре на гучжэне /традиционный щипковый инструмент/.
Циндао /пров. Шаньдун/, 16 июля /Синьхуа/ — Община «Гучэн» уличного комитета Чаохай района Цзимо городского округа Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в дни летних каникул организовала для детей «благотворительные мини-классы». Здесь преподаватели-волонтеры обучают ребят каллиграфии, китайской живописи гохуа, китайской музыкальной драме, игре на гучжэне /традиционный щипковый инструмент/.
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