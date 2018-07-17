Во Владивостоке парковка жилого комплекса не вошла в конюшню

Пятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, по которому застройщику ЖК «Академический» — «Ренессанс Актив» — одобрили инвестиционный проект строительства стоянки автомобильного транспорта с использованием полуавтоматической парковочной системы «PUZZLE PARKING».

«Ренессанс Актив» добивается в суде признания недействительным отказа департамента земельных и имущественных отношений Приморского края в предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу г. Владивосток , пр-т 100-летия Владивостоку, д. 180, площадью 2966 кв. м. Расчетное количество стояночных мест парковки должно составить 77 и его полностью планируют разместить в границах отведенного участка

Краевой департамент полагает, что при подготовке схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории заявителю надлежало учесть предусмотренные санитарно-эпидемиологическим правилами требования для установления разрыва от сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки. Это было необходимо сделать по причине смежного участка — его используют для рекреационной деятельности.

Также ведомство в деле ссылается на расположение испрашиваемой земли в границах территории, в отношении которой издано постановление администрации Приморского края от 07.09.2017 № 370-па «Об утверждении границ объединенных зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения „Конюшня 11-го Ее Императорского Величества Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны Сибирского стрелкового полка“. То есть действует особый режим использования земель и градостроительных регламентов.

Первая инстанция признала нормативный акт земельного департамента недействительным. Однако в понедельник, 16 июля, апелляция отменила это решение, несмотря на то, что, согласно позиции застройщика, „отказ департамента создает „Ренессанс Актив“ препятствия по реализации им инвестиционного проекта в качестве резидента свободного порта Владивосток“. Правда, сам ЖК „Академический“ не входит в порто-франко, только парковка. Соответствующее соглашение строительная компания и Корпорация развития Дальнего Востока подписали в 2017 г. Наверное потому, что в СПВ „Ренессанс Актив“ вознамерился вложить 1,7 млрд руб. в строительство двух 25-этажек на ул. Третья, так называемого ЖК „Океанский“.