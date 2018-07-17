Яма на яме. Когда будут ремонтировать дороги в селах

Сельские дороги приведут в порядок

В тридцати районах Новосибирской области отремонтируют более 100 сельских автодорог.

На это по инициативе главы региона Андрея Травникова дополнительно было выделено 1,5 млрд рублей.

Мечты сбываются

Дорогой «Мошково — Кайлы» сегодня пользуются 1,5 тысячи человек. Это жители Кайлинского сельсовета, в который входят четыре села: Кайлы, Ёлтышево, Томилово, Верх-Балта — и деревня Глядень. На состояние грунтовой дороги — этой единственной ниточки, связывающей их с внешним миром, сельчане жаловались давно.

Доехать до села Кайлы действительно было непросто. От райцентра Мошково надо преодолеть 35 километров по грунтово-щебёночной дороге, которая во время дождей «раскисает», местами проседает и превращается для автомобилистов в ралли с опасными приключениями. Ведь ехать приходится по ямам, колдобинам и глубокой колее.

В жаркую погоду тут тоже свои проблемы. «Уже неделю стоит жара, — говорит местный житель Иван Петров , — встречные машны поднимают такие мощные клубы пыли, что видимость падает до нуля. Ехать приходится вслепую с риском слететь в кювет».

Нынешним летом мечты жителей четырёх сёл сбудутся: в июне на дорогу вышла спецтехника. Работа здесь сейчас «кипит», несмотря на 35-градусную жару.

Но водителям грейдеров, катка и тракторов пришлось прерваться на несколько минут, когда на объект с очередной проверкой приехали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Евгений Раков и представители заказчика (ГКУ НСО ТУАД).

Специалисты ГКУ НСО ТУАД приехали с проверкой на самые «провальные» 13 километров дороги. Здесь в июне начался планово-предупредительный ремонт. На участке грейдерами выравнивают грунт, делают покатые дорожные откосы и укладывают слой щебня толщиной 14 сантиметров.

«По аналогичной технологии проходят ремонтные работы и в других районах области, — говорит эксперт ГКУ НСО ТУАД Дмитрий Иванов . — Ремонтные работы на этом участке планируют завершить в сентябре, на остальных объектах — в октябре. Гарантийный срок на ремонт составляет два года, но подобное щебёночное покрытие может прослужить без существенных разрушений от пяти до десяти лет».

Сумму «удвоили»

В течение лета во всех 30 районах региона планируется отремонтировать 107 объектов — это автодороги с щебёночным и грунтощебёночным покрытием в сельской местности. «Один из таких объектов — дорога „Мошково — Кайлы“ в Мошковском районе протяжённостью 35 километров, — рассказал Евгений Раков. — Из них 9 километров — это щебёночное покрытие, а 26 километров — грунтощебёночное. Именно этот участок вызывает у местных жителей наибольшее количество нареканий, особенно в период дождей».

Как отметил Евгений Раков, в этом году по поручению главы региона Андрея Травникова из областного бюджета на ремонт сельских дорог выделили дополнительные средства — 1,5 миллиарда рублей. «Благодаря дополнительным средствам планово-предупредительным ремонтом будет охвачено большее число дорог. В итоге в этом году покрытие обновят на 1,6 миллиона квадратных метров дорожного полотна сельских дорог, — говорит он. — Здесь будет обеспечен безопасный проезд транспорта, что особенно важно для тех дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов».

Изначально дорожный фонд Новосибирской области на 2018 год составлял 11,4 миллиарда рублей, из них на сельские дороги предназначалась сумма — 1,6 миллиарда рублей. По инициативе главы региона эта цифра «удвоилась». Дополнительные средства направят на субсидии муниципальным образованиям — 305 миллионов рублей, и в ГКУ НСО ТУАД — 1,2 миллиарда рублей.