Железнодорожники извинились перед саратовцами за задержку электрички на четыре часа

Вчера был задержан вечерний рейс пригородного поезда №6325 сообщением Карамыш — Тарханы. Он должен был отправиться со станции Горючка в 16:53. Но, как сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги, выехать составу вовремя не удалось из-за технических причин.

Ранее предполагалось, что время задержки составит не более двух часов, но в итоге на станцию «Саратов-1» поезд опоздал на целых четыре часа.

В сообщении говорится, что все пассажиры были обеспечены питьевой водой. Приволжская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.