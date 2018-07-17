Ещё
Железнодорожники извинились перед саратовцами за задержку электрички на четыре часа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки
Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Железнодорожники извинились перед саратовцами за задержку электрички на четыре часа 

САРАТОВ24 40 минут назад
Фото: САРАТОВ24
Вчера был задержан вечерний рейс пригородного поезда №6325 сообщением Карамыш — Тарханы. Он должен был отправиться со станции Горючка в 16:53. Но, как сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги, выехать составу вовремя не удалось из-за технических причин.
Ранее предполагалось, что время задержки составит не более двух часов, но в итоге на станцию «Саратов-1» поезд опоздал на целых четыре часа.
В сообщении говорится, что все пассажиры были обеспечены питьевой водой. Приволжская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.
САРАТОВ24: последние новости
Елена Налимова: Пенсионная реформа будет работать только после ликвидации теневого бизнеса Саратовским коммунальщикам будут прививать культуру опиловки деревьев Под Энгельсом лосиха упала в водоканал, спасатели прибыли на помощь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки150
Назван богатейший человек современности39
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США317
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США517
Известная модель найдена мертвой в своем доме6
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение