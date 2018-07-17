Платить «за соседа» придется даже при исправных счетчиках на все

Несколько дней назад в ряде центральных СМИ появилась громкая новость. Ее поспешили тут же окрестить исторической и сопроводили соответствующими заголовками: «Конституционный Суд разрешил россиянам платить за тепло по счетчикам», «Конституционный Суд разрешил россиянам экономить на плате за отопление».

Вкратце суть дела состоит в следующем. Одну из многоквартирных новостроек Подмосковья , напоминает, в частности, портал РБК , при вводе в эксплуатацию оснастили коллективным прибором учета тепловой энергии, а во всех жилых и нежилых помещениях установили индивидуальные счетчики тепла. Некоторые из жильцов демонтировали их, и в 2016 году управляющая компания провела перерасчет платежей за отопление. После этого собственники квартир стали платить согласно данным коллективного счетчика. Один из жителей, Сергей Деминц, в квартире которого эти устройства были исправны, не согласился с таким порядком оплаты. По его мнению, недобросовестные собственники квартир обогащаются за счет соседей и причиняют им убытки. Конституционный Суд, до которого дошел истец в поисках справедливости, постановил, что некоторые положения правил предоставления коммунальных услуг, на которые ссылались коммунальщики, фактически привели к поощрению недобросовестного поведения части потребителей. Согласно вынесенному постановлению, в эти самые правила следует внести изменения на федеральном уровне, так как существующие нормы приводят к нарушению конституционных принципов равенства граждан.

«СП» решила выяснить у экспертов в сфере ЖКХ, действительно ли это решение заслуживает столь громких эпитетов, каковые использовали при освещении этой ситуации, например, федеральные телеканалы. И прежде всего — почему до настоящего момента, несмотря на все обращения граждан, существующие правила оплаты теплоснабжения не соответствующими Конституции не признавались?

— Да потому, — заявил корреспонденту сопредседатель областного отделения «Деловой России» , эксперт потребительского рынка Роман Харланов , — что, во-первых, не было такого числа обращений в КС по данному вопросу. Во-вторых, правила начислений установлены Жилищным кодексом, который приняли в 2005 году и только в 2011 году были внесены первые изменения в части начисления оплаты за тепло. До этого управляющие компании оставляли себе «разницу в тарифах» — разницу между начислениями собственникам помещений по квадратным метрам и показаниям общедомовых тепловых счётчиков, по которым шла фактическая оплата за тепло поставщикам. Во многих домах тепловые счетчики вообще отсутствуют, что даёт возможность теплоснабжающим организациям получать сверхдоходы. Не редки случаи, когда в начислениях «по расчёту» объемы начисленной тепловой энергии превышают фактически произведённые.

«СП»: — Так почему же подобные нормы вообще были приняты?

— Такие нормы были приняты в связи с тем, — поясняет генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова, — что крайне сложно точно посчитать, сколько тепла расходует каждая отдельная квартира. Теплоотдача идет не только от радиаторов, но и трубопроводов со стояками, которые могут находиться в соседнем помещении. Поэтому многоквартирный дом было решено считать единой теплотехнической системой. Но эти положения привели к тому, что поощрялось недобросовестное поведение части потребителей.

— Стоит заметить, — дополняет коллегу эксперт по управлению многоквартирными домами Дмитрий Бурняшев , — что решение Конституционного суда не признало спорный пункт Правил неконституционным в целом. А признало его не соответствующим положениям Конституции РФ той мере, в какой эти положения — по смыслу, придаваемому им в системе действующего правового регулирования правоприменительной практикой, — не предусматривают возможность учета показаний индивидуальных приборов учета тепловой энергии при определении размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирном доме, который при вводе в эксплуатацию, в том числе после капитального ремонта, в соответствии с нормативными требованиями был оснащен коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии и жилые и нежилые помещения в нём были оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии, но их сохранность в отдельных помещениях не была обеспечена.

«СП»: — Могут ли все же граждане на основании этого решения Конституционного Суда требовать перерасчета платы за отопление?

— Самая большая ошибка, которая может произойти после решения Конституционного Суда, — считает Дмитрий Бурняшев, — состоит в том, что часть собственников пойдет ставить счетчики и требовать от управляющих рассчитывать отопление по их показаниям. Но в отсутствие оснащенности всех жилых и нежилых помещений дома, прием к учету показаний таких счетчиков будет правомерным, поскольку положения Правил подлежат применению, но с учетом разъяснений Конституционного суда. А его основной вывод состоит в том, что если в доме все жилые и нежилые помещения оборудованы либо при постройке, либо после капитального ремонта дома индивидуальными приборами учета тепла, то не имеет значение, у соседа исправен счетчик или нет. Платить все должны по показаниям счетчика.

— Требовать перерасчета платы по отоплению, — подчеркивает адвокат Анатолий Панфилов , — имеет право лишь то лицо, которое оспаривало начисление в судебном порядке, и ему было отказано со ссылкой на эту норму, которая ныне признана неконституционной. В постановлении КС РФ отсутствуют указания на распространение данного постановления на лиц, не являвшихся участниками конституционного судопроизводства.

«СП»: — Известно, что суд предписал внести изменение в законодательство, предусмотрев более эффективный и справедливый порядок определения платы за тепловую энергию. А как он может выглядеть, и долго ли ждать его появления?

— Порядок, который установил Конституционный Суд, — делится мнением Яна Глазунова, — действительно можно считать вполне справедливым. Теперь у всех жильцов, которые установили счетчики, должна быть возможность платить за отопление по их показателям. Жильцы же без измерительных приборов будут платить по нормам потребления, как за воду и электричество.

Формулу подсчета, скорее всего, скорректируют так, что показания индивидуальных счетчиков будут учитываться, — считает Анатолий Панфилов. — Но кардинально это ничего не изменит, потому как это не учет тепла в индивидуальном доме, многоквартирный дом имеет общий прибор учета, общие стены между всем квартирами. Полагаю, что в течении осенней сессии заседаний ГД РФ этот вопрос будет решен, скорее всего простой отсылкой к иной формуле, которая учитывает индивидуальное потребление.

«СП»: — Коль скоро даже федеральные телеканалы пропели дифирамбы этому решению, получается, что на счетчиках учета тепла можно сэкономить существенные суммы?

— Да, — утверждает Роман Харланов, — разница существенная. Ни одна другая коммунальная услуга не даёт такой большой разницы между начислениями и показаниями счетчиков. Связано это с тем, что раньше были другие нормы и расчеты по теплопотерям. Очень часто «топили улицу», когда потери тепла в сетях достигали 60%. И всё это ложилось на тарифы для жителей. Сейчас потери небольшие, а нормативы, по которым рассчитывают расход тепла по квадратным метрам всё ещё старые. Разница по некоторым домам между начисленным и фактическим объемом тепла может отличаться в 10 раз.

Однако Анатолий Панфилов уверен в том, что заметно сэкономить с счетчиками все же не удастся:

— Есть же общие площади многоквартирного дома, подъезды, коридоры. Домовой прибор учета считает общее потребление тепла. Если суммировали показания всех приборов учета собственников, а сумма оказалась меньше показаний общего прибора. Кто будет оплачивать разницу? Жители, конечно, как потребленную на отопление нежилых помещений многоквартирного дома. Еще есть причина, что некоторые жители совсем перекрывают подачу тепла в своей батарее и начинают греться от других квартир, да через стены теплые, тепло уходит в сторону пониженной температуры и получается твой прибор учета, покажет большее потребление, а тот, кто перекрыл себе подачу теплоносителя в батареи или ограничил, платит меньше.

Более того, генеральный директор питерской управляющей компании «Управдом-Сервис №1» Михаил Лунев считает, что жильцы квартир рискуют еще и остаться в проигрыше.

— По данному решению суда, — констатирует он, — крайней оказывается УК, так как квартира при установленном счетчике частично обогревается бесплатно. Происходит неучтенный обогрев помещения от входа в квартиру трубы отопления до места установки счетчика. Счетчики обычно установлены непосредственно у батареи и несколько метров трубы отдают тепло, которое не учитывается. Наибольшие убытки будут в старом фонде, где трубы петляют, прежде чем дойти до батареи. Таким образом, когда из показаний общедомового теплового счетчика вычитаются квартирные показания, полученный результат должен учитываться как «общедомовые нужды». Но из-за вышеуказанных теплопотерь данная дельта получается несоразмерно большей и превышает существующие нормативы по обогреву нежилых помещений дома. Поэтому эти расходы нельзя полностью списать на общедомовые нужды, так как будет превышен нормативный лимит потребления. Также нельзя, согласно данному решению суда, раскидать эти потери на всех жильцов. Получается, что за сверхнормативные показатели УК должна платить из собственной прибыли. А это — прямые убытки. Полагаю, что УК будут, при наличии данной проблемы, будут инициировать общие собрания жильцов, переводить дом на прямые платежи, вешая данную «головную боль» на теплоснабжающую организацию. Что касается выгоды для собственников, то в среднем установка одного теплового счётчика с учётом работ обходится в сумму от 10.000 рублей. Если дом не новый, то есть разводка стояков вертикальная и на каждое помещение с обогревом нужен счетчик, то экономия сомнительна.

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