Ещё
Открыта регистрация участников на международный форум «Технопром-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки
Трамп "жестоко обманул" Путина в Хельсинки

Открыта регистрация участников на международный форум «Технопром-2018» 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в шестой раз. Его ключевая тема в 2018 году — «Наука как индустрия. Повестка 2024». Она нацелена на содействие реализации майского указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В центре внимания будут проекты и инициативы, направленные на ускорение технологического развития страны, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.
Чтобы стать участником форума, необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на главной странице «Технопром-2018».
Срок заполнения заявки — по 25 августа включительно.
Об аккредитации на форум представителей СМИ будет объявлено дополнительно.
Дополнительную информацию о мероприятии, порядке прохождения регистрации, месте проведения и времени работы форума, а также о его деловой и культурной программе можно получить по телефону «горячей линии» 8 (800) 333-54-63 (звонок по России бесплатный).
Справка:
«Технопром-2018» — крупнейшее технологическое мероприятие России. Его главной целью является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.
Организаторы форума: правительство РФ, Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, правительство Новосибирской области и Сибирское отделение РАН.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
На ЧМ-2018 пришелся исторический пик авиаперевозок в России Лиса помешала самолету приземлиться в петербургском Пулково «ФСБ отчаянно пыталась помешать». В Курган пришла «Открытая Россия»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки150
Назван богатейший человек современности39
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США317
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США517
Известная модель найдена мертвой в своем доме6
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение