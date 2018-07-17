Открыта регистрация участников на международный форум «Технопром-2018»

Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет в Новосибирской области в шестой раз. Его ключевая тема в 2018 году — «Наука как индустрия. Повестка 2024». Она нацелена на содействие реализации майского указа президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В центре внимания будут проекты и инициативы, направленные на ускорение технологического развития страны, обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере.

Чтобы стать участником форума, необходимо заполнить регистрационную форму, размещенную на главной странице «Технопром-2018».

Срок заполнения заявки — по 25 августа включительно.

Об аккредитации на форум представителей СМИ будет объявлено дополнительно.

Дополнительную информацию о мероприятии, порядке прохождения регистрации, месте проведения и времени работы форума, а также о его деловой и культурной программе можно получить по телефону «горячей линии» 8 (800) 333-54-63 (звонок по России бесплатный).

Справка:

«Технопром-2018» — крупнейшее технологическое мероприятие России. Его главной целью является продвижение отечественных научных разработок и инноваций.