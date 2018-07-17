Ещё
Франция не станет отвечать на закрытие службы посольства в РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17

Франция не станет отвечать на закрытие службы посольства в РФ 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: АПИ Урал
Во Франции не планируют принятие зеркальных мер в ответ на закрытие торгового представительства в Москве. С таким заявлением выступила французский посол в РФ Сильви Берманн в ходе своего визита в Мурманск. Ее слова процитировал «Интерфакс».
По словам диппредставителя, торговля между странами продолжится. Закрытие представительства, пояснила Берманн, связано с мнением российских властей насчет законности «этой деятельности». Франция не намерена вводить аналогичные меры.
«Такая задача не стоит, мы просто приняли решение о закрытии. Оба президента — и Макрон, и Путин — за продолжение торговли и отношений», — отметила посол.
Служба посольства Франции — представительство по торговле и инвестициям — была закрыта после уведомления со стороны российских властных структур. Она обеспечивала деятельность Business France в России. Это государственная организация, находящаяся в партнерских отношениях с коммерческими французскими компаниями. Занимается экспортом их продукции за рубеж и продвигает малый и средний бизнес.
Несмотря на закрытие, Business France намерена продолжить поддержку французских компаний на рынке, опираясь на негосударственных партнеров. Это необходимо для обеспечения преемственности услуг, которые Франция должна им предоставить.
360tv.ru: последние новости
«Доходы сектора общественного питания оказались выше затрат»: в Минпотребрынка МО проанализировали итоги мундиаля В «Реал Мадриде» назвали возможных претендентов на место Роналду Стали известны регионы с самой чистой питьевой водой
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост закроют из-за Расторгуева127
Путина назвали «президентом Украины»180
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки326
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка67
Порошенко потребовал наказать Россию за MH1732
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
04:56
Задержан бывший главный следователь Москвы
Происшествия
03:54
Над Лавровым пошутили за разглядывание ножек жены Трампа
Политика
02:58
Дачникам разъяснили необходимость межевания участка
Недвижимость Статьи
03:21
Что известно о задержанной в США «русской шпионке»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение