Франция не станет отвечать на закрытие службы посольства в РФ

Во Франции не планируют принятие зеркальных мер в ответ на закрытие торгового представительства в Москве . С таким заявлением выступила французский посол в РФ Сильви Берманн в ходе своего визита в Мурманск . Ее слова процитировал «Интерфакс»

По словам диппредставителя, торговля между странами продолжится. Закрытие представительства, пояснила Берманн, связано с мнением российских властей насчет законности «этой деятельности». Франция не намерена вводить аналогичные меры.

«Такая задача не стоит, мы просто приняли решение о закрытии. Оба президента — и Макрон, и Путин — за продолжение торговли и отношений», — отметила посол.

Служба посольства Франции — представительство по торговле и инвестициям — была закрыта после уведомления со стороны российских властных структур. Она обеспечивала деятельность Business France в России. Это государственная организация, находящаяся в партнерских отношениях с коммерческими французскими компаниями. Занимается экспортом их продукции за рубеж и продвигает малый и средний бизнес.

Несмотря на закрытие, Business France намерена продолжить поддержку французских компаний на рынке, опираясь на негосударственных партнеров. Это необходимо для обеспечения преемственности услуг, которые Франция должна им предоставить.