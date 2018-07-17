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В зоне отдыха «Тропарёво» запретили купаться
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В зоне отдыха «Тропарёво» запретили купаться 

Ясенево 49 минут назад
Фото: Ясенево
Управление Роспотребнадзора по Москве временно запретило купание в ряде столичных зон отдыха. В числе этих мест оказалась и зона отдыха «Тропарёво» на юго-западе столицы.
Также теперь запрещено купаться в зонах отдыха «Белое озеро» (ВАО) и «Левобережный» (САО). Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
Напомним. что на территории столицы расположено 11 зон отдыха с купанием. В настоящее время открыты для купания 6 зон отдыха: озеро «Чёрное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО).
В зонах отдыха «Белое озеро» (ВАО), «Тропарёво» (ЮЗАО), «Левобережный» (САО) — купание временно запрещено из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям до получения повторных удовлетворительных результатов.
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