В Чебоксарах чиновница вышла на пенсию после прокурорской проверки

Начальник одного из отделов мэрии Чебоксар вышла на пенсию после прокурорской проверки. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Чувашии

Как пояснил представитель ведомства, чиновницу уличили в том, что она самостоятельно премировала себя за труд. О сложившейся ситуации не знал даже глава города. Общая сумма приказов о поощрении составила более 100 тыс. рублей.

Сейчас незаконные приказы аннулированы, а средства возвращены в бюджет города. Материалу прокурорской проверки переданы в СУ СКР по Чувашии.

Экс-сотрудница во время проведения проверки вышла на пенсию по возрасту.