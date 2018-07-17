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В Чебоксарах чиновница вышла на пенсию после прокурорской проверки
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В Чебоксарах чиновница вышла на пенсию после прокурорской проверки 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Начальник одного из отделов мэрии Чебоксар вышла на пенсию после прокурорской проверки. Данную информацию «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе прокуратуры Чувашии.
Как пояснил представитель ведомства, чиновницу уличили в том, что она самостоятельно премировала себя за труд. О сложившейся ситуации не знал даже глава города. Общая сумма приказов о поощрении составила более 100 тыс. рублей.
Сейчас незаконные приказы аннулированы, а средства возвращены в бюджет города. Материалу прокурорской проверки переданы в СУ СКР по Чувашии.
Экс-сотрудница во время проведения проверки вышла на пенсию по возрасту.
Фото: Генеральная прокуратора РФ
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