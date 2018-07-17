В ТОР «Чапаевск» за 10 лет планируется создать более 1200 новых рабочих мест

Вадима Живулина. В федеральном перечне монопрофильных муниципальных образований Чапаевск отнесен к категории моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией. Заявка на создание ТОР была подготовлена правительством региона и администрацией Чапаевска и одобрена профильной межведомственной комиссией под председательством заместителя министра экономического развития РФ Статус территории опережающего развития присваивается городу сроком на 10 лет. Режим ТОР предполагает льготный механизм экономической деятельности. Это позволит открыть дополнительные возможности для строительства предприятий и создания дополнительных рабочих мест, не связанных с традиционными отраслями экономики. По данным горадминистрации, сейчас четверть трудоспособного населения Чапаевска занята в отраслях, связанных с производством взрывчатых веществ для оборонных и промышленных целей. ТОР — это возможность диверсифицировать экономику города и существенно улучшить социально-экономическую ситуацию, отмечают в региональном минэкономразвития Как отметил врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко , до настоящего времени Чапаевск существенно проигрывал по инвестиционной привлекательности крупным индустриальным центрам региона, которые расположены в непосредственной близости от моногорода. "Проигрывал в первую очередь Самаре Новокуйбышевску , а также крупнейшему моногороду России — Тольятти , где уже второй год функционирует ТОР, — уточнил он. — Работы предстоит немало, но уверен, что создание ТОР в Чапаевске придаст дополнительный импульс диверсификации экономики города и оживлению его инвестиционной активности".