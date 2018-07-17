Регулярные пассажирские перевозки освободят от НДС

Госдуму внесен законопроект об освобождении от НДС услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта, сообщается на сайте кабмина.

Необходимость законопроекта обусловлена правовой коллизией в вопросе освобождения от НДС услуг по перевозке пассажиров автомобильным и городским наземным транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта.

В целях однозначного толкования законодательных норм законопроектом предлагается дополнить пункт 2 статьи 149 Налогового кодекса положением, предусматривающим освобождение от НДС работ (услуг), связанных с регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам на основании государственного или муниципального контракта.